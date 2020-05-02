Evden astronomi etkinlikleri düzenleyenler ödüllendirilecek

KAYSERİ (AA) - Türk Astronomi Derneği (TAD), internet üzerinden çeşitli astronomi etkinlikleri düzenleyenleri ödüllendirecek.

TAD Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında insanların bugünlerde evde kalmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu süreçte meraklıların astronomiden ve bilimden uzaklaşmamaları için Uluslararası Astronomi Birliği'nin (IAU) "Evden Çevrimiçi Astronomi Ödülleri" etkinliği düzenlediğini belirten Küçük, internet üzerinden evden yürütülebilen eğlenceli, eğitici, özgün ve çekici etkinliklerin ödüllendirileceğini ifade etti.

Kampanya hakkında bilgi veren Küçük, organizasyonun TAD'ın üye ve Türkiye temsilcisi olduğu IAU'nun Astronomi Bilim-Toplum Ofisi tarafından yürütüldüğünü aktardı.

Yarışmanın "En Yaratıcı Etkinlik", "En İyi Aile Etkinliği", "En Başarılı Çevrimiçi Etkinlik", "En Çok Etkinlik Düzenleyen Grup", "Kitlesel Katılım" olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirileceğini anlatan Küçük, şunları kaydetti: