Evden astronomi etkinlikleri düzenleyenler ödüllendirilecek

"Uluslararası Astronomi Birliği, bilim, toplum uzmanlarının, eğitimcilerin, amatör ve profesyonel astronomların ve astronomi meraklılarının internet üzerinden astronomi etkinlikleri yürütmelerini ve katılmalarını istiyor. Her seviyeden deneyime sahip astronomi meraklıları çevreleriyle internet üzerinden bağlı kalabilecekleri etkinlik düzenlemeye davet ediliyor. Bu etkinlikler bir kişinin teleskobundan yapacağı bir yayın, sanal toplantılar, planetaryum gösterimleri, çevrimiçi astronomi yarışmaları gibi etkinlikler olabilir. Yarışmada, birincilik ödülü her kategoride 600 avro, her kategoride ikincilik ödülü ise 300 avro. Her kategoride ilk 10' a girenlere IAU'nun astronomi bilim, toplum, eğitim dergisi Capital Journal'ın basılı haline 4 yıllık abonelik verilecek. Ayrıca etkinlik düzenleyen herkese katılım sertifikası verilecek."

Prof. Dr. Küçük, etkinliklerin 1 Nisan-31 Temmuz tarihlerinde yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.