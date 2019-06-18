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Ever Banega'nın Galatasaray'a transferinin bittiği iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.06.2019 10:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Ever Banega transferinde sıcak gelişme yaşandı! Sarı-kırmızılıların bir süredir renklerine bağlamak için uğraş gösterdiği Arjantinli'nin transferinin bittiği ve resmi açıklamanın hafta içinde yapılacağı iddia edildi. Ever Banega da Galatasaray'ın teklifini doğruladı.

Ever Banega'nın Galatasaray'a transferinin bittiği iddia edildi

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Sevilla’nın orta saha oyuncusu Ever Banega transferinde sona yaklaşmış durumda.

Son iki sezonunu Sevilla’da geçiren 30 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun ülkesinden gelen transfer tekliflerini reddettiği öğrenilirken, Fox Sports’un iddiasına göre; Galatasaray’ın Sevilla ile 4 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.

Oyuncunun menajeri Galatasaray dışında başka teklifler olduğunu belirtirken son kararı Ever Banega’nın vereceğini söyledi. Oyuncudan gelecek olumlu yanıt sonrasında sarı kırmızılı ekibin KAP’a bildirimde bulunması bekleniyor.

BANEGA'DAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transferi ile ilgili net mesajlar verdi. Ever Banega, "Galatasaray da seninle ilgileniyor ve 4 milyon euro teklif etti. Galatasaray'a mı gidiyorsun?" denince, "Teklif çok güzel ve Galatasaray'da oynamak benim için çok heyecan verici olacak" ifadesini kullandı.

Boca Juniors, Valencia, Atletico Madrid ve Inter gibi takımlarda forma giyen Banega, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla oynadığı 51 maçta 8 gol atıp 11 asist yaptı.

2014-15 ve 2015-16 sezonlarında Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Banega, Arjantin Milli Takım formasını da 65 kez giydi ve 6 gol attı.

Banega’nın Sevilla ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ever Banega

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