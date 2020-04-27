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Everest filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Everest konusu gerçek mi? Everest filmi ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 20:49 | Son Güncelleme

Gerçek bir hikayeden uyarlanan aksiyon filmi Everest bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dünyanın en büyük dağlarının başında gelen Everest’e tırmanmaya çalışan dağcıların soluksuz izlenecek maceralarını anlatıyor. Everest filmi konusu nedir? Everest oyuncuları kimler?

Everest filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Everest konusu gerçek mi? Everest filmi ne zaman çekildi?

Everest filminde, Everest Dağı’nda kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan çığ felaketini ve felaketten kurtulmaya çalışan 2 dağcı grubunu anlatılıyor. 2015 yılında çekile filmin başrolünde Jake Gyllenhaal ve Jason Clarke oynuyor.

EVEREST FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Baltasar Kormákur'un üstlendiği filmin oyuncu kadrosund Jake Gyllenhaal, Keira Knightley, Robin Wright, Josh Brolin, Sam Worthington yer alıyor.

EVEREST FİLMİ KONUSU NEDİR?

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı yoğun kar yağışı, büyük bir felaketin habercisi olur. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur.

Film 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikayeden uyarlandı.

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