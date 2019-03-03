Everton 0 - 0 Liverpool

Premier Lig'in 29. haftasında Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı. Everton, Goodison Park'ta Liverpool ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı.

Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun müsabakaya yedek başladı. Cenk 74. dakikada Dominic Calvert-Lewin’in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 70 yapsa da liderliği 71 puanlı Manchester City’e kaptırdı. Everton ise puanını 37’e çıkardı.

