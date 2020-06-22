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Everton 0-0 Liverpool (Maç Sonucu)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.06.2020 01:53 | Son Güncelleme

Premier Lig lideri Liverpool, derbi maçta Everton ile golsüz berabere kaldı. Pandemi nedeniyle ara verilen ligde büyük bir farkla lider konumda bulunan Jürgen Klopp'un ekibi böylece bu sezon üçüncü kez puan kaybı yaptı.

Everton 0-0 Liverpool (Maç Sonucu)

Premier Lig lideri Liverpool, 30.hafta maçında Merseyside derbisine çıktı. Goodison Park stadında oynanan maçta ezeli rakibi Everton ile golsüz berabere kalan Liverpool gelecek hafta şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırdı.

Pandemi nedeniyle ara verilen ligde büyük bir farkla lider konumda bulunan Jürgen Klopp'un ekibi böylece bu sezon üçüncü kez puan kaybı yaptı.

Liverpool 30 maç sonunda puanını 83 yaparken en yakın takipçisi Manchester City 29 maç sonunda 60 puana sahip.


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