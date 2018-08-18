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Everton kazandı! Cenk Tosun'a şok

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.08.2018 19:33 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Cenk Tosun'un takımı Everton sahasında Southampton'ı 2-1 yendi. Everton'ın golleri Walcott ve Richarlison'dan geldi. Maçta Cenk Tosun'un asisti ofsayt gerekçesiyle güme gitti.

Everton kazandı! Cenk Tosun'a şok

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Cenk Tosunlu Everton evinde Southampton ile karşılaştı. Maça fırtına gibi giren ev sahibi 15. dakikada maçın yıldızı Theo Walcott'un golüyle 1-0 öne geçti.

İkinci golü arayan Everton, 31'de bu kez Walcott'un asistinde 50 milyon Euro'luk transferi Richarlison ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Devre arasından sonra gol için bastıran Southampton, 54'de Danny Ings ile farkı bire indirdi: 2-1.

CENK'İN ASİSTİ GÜME GİTTİ
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Cenk Tosun müthiş bir asistle Walcott'a golü attırdı ancak pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Everton sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Everton puanını 4 yaparken, Southampton ise 1 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Tottenham 3 - 1 Fulham
West Ham United 1 - 2 Bournemouth
Leicester City 2 - 0 Wolverhampton

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Anahtar Kelimeler:
Everton - Southampton cenk tosun Richarlison theo walcott

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