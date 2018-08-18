Everton kazandı! Cenk Tosun'a şok

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Cenk Tosunlu Everton evinde Southampton ile karşılaştı. Maça fırtına gibi giren ev sahibi 15. dakikada maçın yıldızı Theo Walcott'un golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci golü arayan Everton, 31'de bu kez Walcott'un asistinde 50 milyon Euro'luk transferi Richarlison ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Devre arasından sonra gol için bastıran Southampton, 54'de Danny Ings ile farkı bire indirdi: 2-1.
CENK'İN ASİSTİ GÜME GİTTİ
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Cenk Tosun müthiş bir asistle Walcott'a golü attırdı ancak pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Everton sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak Premier Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Everton puanını 4 yaparken, Southampton ise 1 puanda kaldı.
Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:
Tottenham 3 - 1 Fulham
West Ham United 1 - 2 Bournemouth
Leicester City 2 - 0 Wolverhampton
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