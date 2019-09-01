SPOR

Everton 3 - 2 Wolverhampton

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.09.2019 18:37 | Son Güncelleme

Everton, milli futbolcumuz Cenk Tosun'un yedek kulübesinde olduğu maçta sahasında Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton'ı 3-2 yendi.

Everton 3 - 2 Wolverhampton

Premier Lig'in 4. haftasında Everton ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Goodison Park'taki karşılaşmayı evsahibi Everton 3-2 kazandı.

Mavi-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 5 ve 80'de Richarlison, 12'de Alex Iwobi kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Wolverhampton'ın gollerini ise 9'da Romain Saiss ve 75'te Raul Jimenez attı.

Konuk takımda Willy Boly, 90+5'te kırmızı kart gördü. Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun maçta süre alamadı.

Bir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastıBir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastı
City yine farklı kazandıCity yine farklı kazandı
Şok gelişme! Ligden ihraç edildilerŞok gelişme! Ligden ihraç edildiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
everton Wolverhampton

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Skrtel depremi! 1 dakika bile oynamadan...

Skrtel depremi! 1 dakika bile oynamadan...

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

Kulüp rekorunu kıran transfer

Kulüp rekorunu kıran transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Everton 3 - 2 Wolverhampton

Everton, Beşiktaş'ın rakibini yıktı

Manchester City 4 - 0 Brighton

City yine farklı kazandı

134 yıllık Bury ligden ihraç edildi

Şok gelişme! Ligden ihraç edildiler

Bournemouth 1 - 3 Manchester City

City 3 puanı 3 golle aldı

İngiltere'yi sarsan ırkçı saldırı!

İngiltere'yi sarsan ırkçı saldırı!

Liverpool 3-1 Arsenal (Premier Lig)

Dev maçta gülen Liverpool

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.