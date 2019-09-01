Everton 3 - 2 Wolverhampton

Premier Lig'in 4. haftasında Everton ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Goodison Park'taki karşılaşmayı evsahibi Everton 3-2 kazandı.

Mavi-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 5 ve 80'de Richarlison, 12'de Alex Iwobi kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Wolverhampton'ın gollerini ise 9'da Romain Saiss ve 75'te Raul Jimenez attı.

Konuk takımda Willy Boly, 90+5'te kırmızı kart gördü. Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun maçta süre alamadı.

