Everton 3 - 2 Wolverhampton

Premier Lig'in 4. haftasında Everton ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Goodison Park'taki karşılaşmayı evsahibi Everton 3-2 kazandı.
Mavi-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 5 ve 80'de Richarlison, 12'de Alex Iwobi kaydetti. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Wolverhampton'ın gollerini ise 9'da Romain Saiss ve 75'te Raul Jimenez attı.
Konuk takımda Willy Boly, 90+5'te kırmızı kart gördü. Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun maçta süre alamadı.
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