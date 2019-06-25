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Everton, Andre Gomes'in bonservisini aldı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.06.2019 23:10 | Son Güncelleme

Everton, geçtiğimiz sezon Barcelona’dan kiraladığı Andre Gomes’in bonservisini 25 milyon euro karşılığında aldı.

Everton, Andre Gomes'in bonservisini aldı

Everton, geride bıraktığımız sezon Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Gomes'i satın aldığını açıkladı. İngiliz ekibi bu transfer için Barcelona'ya 25 milyon euro ödeyecek.

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Andre Gomes, geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 29 maça çıkmış, 1 gol ve 2 asist üretmişti.


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everton andre gomes

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