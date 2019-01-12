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Everton, Cenk Tosun'u 22.5 milyon Euro'ya satış listesine koydu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.01.2019 20:53 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Everton'ın forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'u 22.5 milyon Euro'ya satış listesine koyduğunu yazdı. Cenk Tosun'un ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la anılmıştı.

Everton, Cenk Tosun'u 22.5 milyon Euro'ya satış listesine koydu

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un satış listesine konulduğu iddia edildi. İngiliz basınına göre bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro belirlendi.

Teknik direktörlüğe Marco Silva'nın getirilmesinin ardından Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun satış listesine konuldu.

Liverpool Echo'da yer alan habere göre Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezonun devre arasında 22 milyon Euro'ya transfer olan yıldız isim, gözden düşerek satış listesine konuldu.

Kadrosuna takviye yapmak için önce oyuncu satışı yapması gereken Everton, Cenk Tosun'un bonservisi ise 22.5 milyon Euro olarak belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
everton cenk tosun

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
o bonservisi kimse vermez ancak Kiralık yada Çine tiktirirlar
kimse almaz dedik okadar iş yapamaz oralarda diye bjk da kaç sezon top oynadı bi sezon parlar gibi oldu ama helal olsun fikret başkan çok iyi paraya sattı
o kadar etmez kimse almaz bu paraya
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