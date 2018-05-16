Everton efsanesi Ray Wilson hayatını kaybetti

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton'ın tarihine adını yazdırmış, FA Cup şampiyonluğu yaşamış ve İngiltere'nin Dünya Kupası kahramanı Ray Wilson hayatını kaybetti.
Everton kulübü Twitter'dan Wilson'ın vefatını duyurdu. Ray Wilson'lı Everton 1966 yılında FA Cup'ı kazanmıştı.
Sol bek mevkinde oynayan Wilson'ın formasını giydiği İngiltere, 1966 Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Shirebrook doğumlu futbolcu kariyerinde Everton'ın yanı sıra Huddersfield Town, oldham Atletic ve Bradford City'nin de formalarını giymişti.
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