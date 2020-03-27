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  4. Everton forması giyen Oumar Niasse, koronavirüs uyarısını dinlemedi!

Everton forması giyen Oumar Niasse, koronavirüs uyarısını dinlemedi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 27.03.2020 16:14 | Son Güncelleme

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Everton'da forma giyen Oumar Niasse'nin sokakta polis çevirmesine takılması gündem oldu. Nijeryalı futbolcunun kız arkadaşlarıyla birlikte sokakta gezmesine büyük tepki gösterilirken olayın görgü tanığı yaşananları anlattı.

Everton forması giyen Oumar Niasse, koronavirüs uyarısını dinlemedi!

"PREMIER LİG FUTBOLCUSU OLARAK HERKESİ RİSKE ATIYORSUN"

İngiltere'de polis çevirmesine takılan Oumar Niasse ile güvenlik güçleri arasında yaşanan diyalog basına da yansıdı. Olayın görü tanığının anlattığına göre polis Niasse'ye, "Premier Lig futbolcusu olarak insanları riske atıyorsun. Kuralları çiğnedin, rezaletsin! Senden utanç duyuyorum" diyerek sert çıkıştı. Niasse'nin emniyet kemerini de takmadan araç kullandığı için 100 bin pound ceza yediği belirtildi.

Olayın gördü tanığı The Sun'a yaptığı açıklamada, "Niasse hiçbir şeyi umursamıyordu ve bu inanılmazdı. İnsanların iki kişiden fazla bir araya gelmemesi söyleniyor ama o arabadaki 4 kişi de istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyordu" dedi.

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