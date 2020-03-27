Everton forması giyen Oumar Niasse, koronavirüs uyarısını dinlemedi!

"PREMIER LİG FUTBOLCUSU OLARAK HERKESİ RİSKE ATIYORSUN"
İngiltere'de polis çevirmesine takılan Oumar Niasse ile güvenlik güçleri arasında yaşanan diyalog basına da yansıdı. Olayın görü tanığının anlattığına göre polis Niasse'ye, "Premier Lig futbolcusu olarak insanları riske atıyorsun. Kuralları çiğnedin, rezaletsin! Senden utanç duyuyorum" diyerek sert çıkıştı. Niasse'nin emniyet kemerini de takmadan araç kullandığı için 100 bin pound ceza yediği belirtildi.
Olayın gördü tanığı The Sun'a yaptığı açıklamada, "Niasse hiçbir şeyi umursamıyordu ve bu inanılmazdı. İnsanların iki kişiden fazla bir araya gelmemesi söyleniyor ama o arabadaki 4 kişi de istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyordu" dedi.
Fenerbahçe'de 4 kişinin testi pozitif çıktı
Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları
Galatasaray'da 3. koronavirüs vakası!
Trabzonspor evinde form tutuyor
Ünlü futbolcu komaya girmişti! Ağabeyinden açıklama
Flaş! Fenerbahçe'ye sürpriz hoca
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı
Merih Demiral'dan dev koronavirüs yardımı
Alman devlerinden Kovid-19 yardımı!
'Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak'
'Hiçbir oyuncumuzda problem yok'
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket
Süper Lig'in en değerlerlisi Sörloth
Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"
Okuyucu Yorumları 0 yorum