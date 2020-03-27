Everton forması giyen Oumar Niasse, koronavirüs uyarısını dinlemedi!

"PREMIER LİG FUTBOLCUSU OLARAK HERKESİ RİSKE ATIYORSUN"

İngiltere'de polis çevirmesine takılan Oumar Niasse ile güvenlik güçleri arasında yaşanan diyalog basına da yansıdı. Olayın görü tanığının anlattığına göre polis Niasse'ye, "Premier Lig futbolcusu olarak insanları riske atıyorsun. Kuralları çiğnedin, rezaletsin! Senden utanç duyuyorum" diyerek sert çıkıştı. Niasse'nin emniyet kemerini de takmadan araç kullandığı için 100 bin pound ceza yediği belirtildi.

Olayın gördü tanığı The Sun'a yaptığı açıklamada, "Niasse hiçbir şeyi umursamıyordu ve bu inanılmazdı. İnsanların iki kişiden fazla bir araya gelmemesi söyleniyor ama o arabadaki 4 kişi de istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyordu" dedi.

