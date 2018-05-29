Everton'ın yeni teknik direktörü Marco Silva

Sezon sonunda Sam Allardyce ile yolları ayıran Everton'da yeni teknik direktör belli oldu. Sky Sports'un haberine göre Marco Silva, %99 ihtimalle Everton'ın başına geçecek.

Portekizli teknik adamın yönetimle henüz transfer bütçesi gibi konularla ilgili konuşmadığı ancak bunun yakın zamanda gerçekleşeceği kaydedildi.

Silva şu ana kadar Everton'ın yeni futbol direktörü Marcel Brands ile görüştü ve birlikte nasıl çalışacaklarını masaya yatırdılar. Everton'ın anlaşmayı hafta bitmeden açıklaması bekleniyor.



