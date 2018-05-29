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Everton'ın yeni teknik direktörü Marco Silva

İNGİLTERE HABERLERİ  | 29.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Sam Allardyce ile yolları ayıran Everton'da yeni teknik direktör Marco Silva... İngiliz basını, Everton'ın Marco Silva'yı yakın zamanda açıklayacağını yazdı.

Everton'ın yeni teknik direktörü Marco Silva

Sezon sonunda Sam Allardyce ile yolları ayıran Everton'da yeni teknik direktör belli oldu. Sky Sports'un haberine göre Marco Silva, %99 ihtimalle Everton'ın başına geçecek.

Portekizli teknik adamın yönetimle henüz transfer bütçesi gibi konularla ilgili konuşmadığı ancak bunun yakın zamanda gerçekleşeceği kaydedildi.

MarcoSilva

Silva şu ana kadar Everton'ın yeni futbol direktörü Marcel Brands ile görüştü ve birlikte nasıl çalışacaklarını masaya yatırdılar. Everton'ın anlaşmayı hafta bitmeden açıklaması bekleniyor.


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Marco Silva everton cenk tosun Sam Allardyce

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