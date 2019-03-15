Everton Teknik Direktörü Marco Silva: Onyekuru'yu izliyoruz

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için flaş bir açıklama geldi.

Maviler'in teknik direktörü Marco Silva, genç oyuncuyu yakından takip ettiklerini belirterek "Onyekuru gelecek planlarımız arasında yer alan bir oyuncu. Performansını dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Onyekuru'yu PSG, Monaco ve Sevilla'nın takipte olduğu konuşuluyor.





