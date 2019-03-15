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Everton Teknik Direktörü Marco Silva: Onyekuru'yu izliyoruz

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Everton Teknik Direktörü Marco Silva, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için "Gelecek planlarımız içinde yer alan bir futbolcu. Dikkatle izliyoruz" dedi.

Everton Teknik Direktörü Marco Silva: Onyekuru'yu izliyoruz

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için flaş bir açıklama geldi.

Maviler'in teknik direktörü Marco Silva, genç oyuncuyu yakından takip ettiklerini belirterek "Onyekuru gelecek planlarımız arasında yer alan bir oyuncu. Performansını dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Onyekuru'yu PSG, Monaco ve Sevilla'nın takipte olduğu konuşuluyor.

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Spor Toto Süper Lig İngiltere Premier Lig Onyekuru Galatasaray everton Marco Silva

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