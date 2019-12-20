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Evi laboratuvara çevirmişler! Polisler bile şaşırdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Antalya'da belirlenen bir adrese düzenlene operasyonda genetiğiyle oynanmış 45 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda ikametin adeta laboratuvara çevrildiği görüldü. İşte kurulan çeşitli düzeneklerle polisi bile şaşırtan o ikamet...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir ikamette genetiği ile oynanmış kenevir bitkisi yetiştirildiği ve yetiştirilen bu bitkilerin kurutularak piyasaya sürüleceği bilgisi elde edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, yetiştirilmesi için özel düzenek hazırlanmış 42 kök ekili kenevir bitkisi, genetiği ile oynanmış 280 gram esrar, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan özel ısıtma, havalandırma ve ışıklandırma benzeri düzenekler ele geçirildi.

Operasyonla ilgili yakalanan şüpheli A.E. hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” ve “2313 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek, İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek” suçlarından işlem yapıldı. A.E., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin ardından sevk edildiği Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya kök kenevir

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
lan bırakın içsin millet. günde bir içer bırakır siz yassak koycaksanız sigaraya koyun. ama yemez dimi ? o işte rant var vergi var. siz var ya siiiz şeytana tövbe ettirrsiniz
ya arkadaş milletin otuyla bokuyla ne uğraşıyonuz
YA ADAM TURISTE HIZMET VERIYOR .ORASI ANTALYA
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