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Evi terk eden karısını kamyonetiyle ezdi! Korkunç anlar kamerada

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.04.2019 09:11 | Son Güncelleme

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir şahıs, evi terk eden 30 yıllık karısını kamyonetiyle ezdi, ardından da kaçtı. Dehşet anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te gerçekleşen olayda iddiaya göre Efil Onat, 30 yıllık eşi Abdullah Onat ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı.

EVİ TERK ETTİ

Kocasına sinirlenen kadın, eşyalarını alarak evi terk etti. Kocası onun geri döndürmeye çalışsa da kadını ikna edemedi.

KAMYONETİYLE KARISINI EZDİ

Daha sonra Abdullah Onat, kamyonetine binerek eşini takip etmeye başladı. Gözü dönen koca, kamyonetini eşyaları ile otobüs durağına doğru yürüyen kadının üzerine sürdü. Karısına hızla çarpan şahıs, kadını ezip kaçtı.

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Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Efil Onat, yoğun bakıma alındı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Abdullah Onat tutuklandı. 30 yıllık karısına çarparak ölüme terk eden adam, ifadesinde karısını aldatmadığını, evi terk etmesi sebebiyle sinirlendiğini belirtti.

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Öte yandan, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kamyonet istanbul pendik

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