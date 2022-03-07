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Evim Sensin filmi konusu nedir? Evim Sensin oyuncuları kimledir? Evim Sensin filmindeki hastalığın adı nedir?

07.03.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evim Sensin filmi 2012 yılında vizyona girmiş bir Türk yapımıdır. Dram türünde olan Evim Sensin hala beğeni ile izlenen filmlerden biridir. Evim Sensin vizyona girdiği yıllarda konusu ile dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Sevilerek izlenen film izleyicisinin karşısına yeniden çıkacak. Evim Sensin konusu, oyuncuları ve filmde işlenen hastalığı ile yeniden gündem konusu oldu. İşte Evim Sensin filmine dair detaylar!

Evim Sensin filmi konusu nedir? Evim Sensin oyuncuları kimledir? Evim Sensin filmindeki hastalığın adı nedir?

Evim Sensin dram türünde olan bir Türk filmidir. Filminde anlatılan konu, Evim Sensin'in vizyona girdiği 2012 yıllında seyirci tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmıştı. Evim Sensin yeniden televizyon ekranlarında olacak. Filmin hangi kanalda yayınlanacağı, konusu ve oyuncu kadrosuna dair merak edilenleri sizler için haberimizde işledik...

EVİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Bir müteahhidin kızı olan Leyla, kötü bir ilişkiden yeni çıkar ve bu ayrılık sonrası baba evine döner. Kalbi kırık olan Leyla, çocukluğundan beri babasıyla anlaşmakta zorluklar yaşamaktadır. İskender karakteri ise yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yeri olmamıştır. Bir gün ansızın karşılaşan ikilinin arasındaki ilişki zamanla aşka dönüşür. Ancak bu aşkı bir aniden ortaya çıkan bir hastalık alt üst edecektir.

EVİM SENSİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Evim Sensin'in yönetmenliğini, senaristliğini yapan Özcan Deniz aynı zamanda filmin başrolünde de yer almaktadır. Özcan Deniz ile beraber Fahriye Evcen, Sait Genay, Teoman Kumbaracıbaşı, Gizem Denizci, Güneş Hayat, Efe Deprem, Zeynep Ender İğe, Kayhan Yıldızoğlu, Levent Öktem, Volga Sorgu, Özay Fect, Barış Yalçın ve Ayşe Çerçi gibi başarılı oyuncular da Evim Sensin filminin kadrosunda yer almaktadır.

EVİM SENSİN HASTALIĞININ ADI NEDİR?

Evim Sensin filminde erken bunama hastalığı işlenmektedir. Leyla karakteri yani erken bunama hastalığına yakalanır. Leyla karakterine Fahriye Evcen hayat vermektedir. Leyla'ya kendisini adayan eşi rolünü de Özcan Deniz canlandırmaktadır.

EVİM SENSİN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Özcan Deniz ve Fahriye Evcen'in başrolünde yer aldığı Evim Sensin filmi bu akşam Star TV ekranlarında olacak.

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Fahriye Evcen Özcan Deniz
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