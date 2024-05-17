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Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! Kalben'in gizli görüntüleri ortaya çıktı! Yakın arkadaşı videoya çekip...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 08:58
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Sahne tarzı ve ilginç dansları ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Kalben, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Evinde 15 gram uyuşturu bulunan ünlü isme yapılan baskına dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! Kalben'in gizli görüntüleri ortaya çıktı! Yakın arkadaşı videoya çekip...

İlginç dansları ve sahne tarzıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Kalben, Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ünlü şarkıcının evine yapılan baskında 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirilmişti. Operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.

kalben

GİZLİ GÖRÜNTÜLERİ İFŞA OLDU

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Kalben'in ikametine yapılan operasyonun arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda Kalben'in yurtdışında iken kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği öğrenildi.

kalben gizli

Söz konusu ihbarda ünlü şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilince emniyetin düğmeye bastığı belirlendi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU TEMİN EDİYOR

İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, 'Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor." şeklinde devam eden ihbarda asıl uyuşturucuyu getiren kişilerin ismini de verirken, ünlü şarkıcının yine magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığını belirtti.

Ayrıca yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu anlatıldı.

kalben foto

PARA KARŞILIĞI ŞANTAJ YAPTILAR

İhbar sonrası gözaltına alınan Kalben ise verdiği ifadesinde kokain maddesine Harbiye'de verdiği bir konserde çok yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı üzüldüğünü, bu nedenle uyuşturucu maddeye başladığını söyledi.

İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı.

Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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