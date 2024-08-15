Evinde baygın bulundu... Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı! İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi

MYNET-Şimdiye kadar sayısız filmde ve tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi. Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş, yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

Tedavisi süren Aydemir Akbaş, sağlık durumuyla ilgili; "Mesaj atan, merak eden çok oluyormuş. İlginize ve dualarıza müteşekkirim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Sevenlerime de müjde olsun kanser değerlerim yarı yarıya azalmış. Bırakmak yok, tedaviye devam. Bu vesileyle herkese mutlu, huzurlu bayramlar, sevgiler" demişti.

EVİNDE BAYGIN BULUNDU

88 yaşındaki oyuncu, bugün hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın bulunan Akbaş'ı yakınları hastaneye götürdü. Yoğun bakımda tedavisi süren oyuncun yakın dostu İbrahim Tatlıses Akbaş için sevenlerinden dua istedi.

Tatlıses;"45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş, şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.