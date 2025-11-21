SPOR

Evinde durduğu yerde sakatlandı! Derbi maçında forma giyemeyecek

Chelsea’de büyük şok! Yıldız futbolcu Cole Palmer, evinde geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle Barcelona ve Arsenal maçlarında forma giyemeyecek. İngiliz oyuncunun durumu, kulüpte endişe yaratırken kritik dönemeçte yaşanan bu kayıp büyük tepki topladı.

Emre Şen
Cole Palmer

Cole Palmer

İNG İngiltere
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Chelsea
Chelsea, yıldız futbolcusu Cole Palmer’ın yaşadığı talihsiz sakatlıkla sarsıldı. Evinde geçirdiği kaza sonucu ayak parmağından sakatlanan genç oyuncu, takımının kritik karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Teknik direktör Enzo Maresca, Palmer’ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumartesi günü Burnley maçında ve Barcelona ile Arsenal karşılaşmalarında kesinlikle oynayamayacak.” ifadelerini kullandı.

Maresca, sakatlığın detaylarına değinerek, “Maalesef evinde bir kaza geçirdi ve ayak parmağını incitti. Ciddi bir durum değil ancak bu hafta sahalara dönemeyecek. Hepimizin başına gelebilecek bir şey. Kasık sakatlığından neredeyse tamamen kurtulmuştu, bu iyi bir haberdi ama ardından bu küçük talihsizlik yaşandı.” dedi.

4 MAÇTA 2 GOL ATMIŞTI

İtalyan teknik adam, Palmer’ın parmağında kırık olup olmadığının henüz netleşmediğini ancak oyuncunun bu hafta sahada yer almasının mümkün olmadığını da belirtti.

Bu sezon sakatlıklarla mücadele eden Cole Palmer, sadece 4 maçta forma giyebildi ve bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

Chelsea, Premier Lig’de cumartesi günü Burnley ile karşılaşacak. Londra ekibi, hafta arasında Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona’yı konuk edecek; ligdeki bir sonraki haftada ise Arsenal ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

