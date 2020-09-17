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Evinde parti verdikten sonra koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral: Ayasofya'da kaç kişi korona oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Evinde düzenlediği partiye katılanların koronavirüs olması sonrası tepki gören Şevval Şahin açıklamalarıyla gündemde... Geçtiğimiz günlerde koronavirüs olan erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral ile Bebek'te olan Şahin açıklamalarıyla yine dikkat çekti. Gelen eleştirilere sevgilisi Yiğit Marcus Aral ise "Ayasofya'da kaç kişi korona oldu?" diyerek yanıt verdi.

Evinde parti verdikten sonra koronavirüs olan Yiğit Marcus Aral: Ayasofya'da kaç kişi korona oldu?

Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp sevgilisiyle parti düzenleyen Yiğit Marcus Aral geçtiğimiz günlerde korona olmuştu. Koronavirüs olduktan sonra bir parti daha veren Aral gelen eleştiriler sonrası, "2-3 dizide oynamış kim varsa Instagram'dan bize sallıyor. Ama bizim partimize gelip korona olan yok. Genel olarak o haftalarda olan ve bizim tanıdığımı 5 veya 10 kişi korona oldu diye konuşuluyor. Kimse 'Ben pozitifim' demiyor zaten" dedi.

'MİLLETVEKİLLERİ 1500 KİŞİLİK DÜĞÜN YAPIYOR'

"Yani benim doğum günüme gelenler arasından 10 kişi korona kapmış gibi bir şey yok" diyen Yiğit Marcus Aral açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

SEVVAL (3)

"Gidip milletvekili 1500 kişilik düğün yapıyor, gitsinler onu konuşsunlar. Ayasofya'ya gelen 80 bin kişinin kaçı koronaya yakalanmış? Onu konuşsunlar. Bizi rahat bıraksınlar. Biz yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Normal doğum günü partisiydi. Evdeydik, mekanda da değildik. Bu tip şeyler normal. Benim hiçbir şeyimde yok. Sonuçlarım negatif. Sağlığımız yerinde."

'SAYGIMIZDAN MASKE TAKIYORUZ'

Ekran Alıntısı
Marcus Aral, "İki dizide oynayan kendini tıbbi profesör zannediyor. Bize ahkam kesiyorlar. Herkes kendinden sorumlu. Bu salgın 65 yaş üstünü etkiliyor. Genç insanları etkilemiyor. Evinde yaşlı varsa dikkat edeceksin. 'Ayasofya'da kaç kişi korona oldu?'Bize cahil diyenler Yeditepe Üniversite mezunu. Bende gitmiştim bir sene. Kimse tıp profesörü değil yani. Sağlık Bakanı da değiller. Koronavirüsü de bir nezle gibi sonuçta. İsveç'e baksınlar. Okusun, öğrensinler. Orada bir şey yok. Biz saygımızdan yine de maske takıyoruz" dedi.

Şevval Şahin'e Burcu Kıratlı ve Demet Akalın ateş püskürdü!Şevval Şahin'e Burcu Kıratlı ve Demet Akalın ateş püskürdü!

Sosyal medyadan koronavirüs salgınını küçümsediği için Demet Akalın ve Burcu Kıratlı gibi ünlü isimlerin eleştirilerine maruz kalan Şevval Şahin ise açıklamasında "Benim yaptığı salgını önemsememek değil. Ben maksimum 10 kişi koronavirüs oldu dedim. O isimleri de tanımıyorum, bilmiyorum. Gerçekten ne dediler okumadım bile" dedi. (SnobMagazin)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
e doğru demişler.ayasofya şovunda korona yokta partidemi var sadece
Adam haklı beyler dağılın. İmam cemaat ilişkisi.
Dogru söze laf yok gresunda mitingde bulaşmayan corona ayasofyada bulaşmayan 1500 kişilik şov dügünlerde bulaşmayan kıçı kırık partide bulaşıyorsa bu iş garip
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