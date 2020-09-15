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Şevval Şahin'e Burcu Kıratlı ve Demet Akalın ateş püskürdü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 10:07 | Son Güncelleme

Oyuncu Burcu Kıratlı ve şarkıcı Demet Akalın peş peşe parti verdikten sonra "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" diyen manken Şevval Şahin'e ateş püskürdü. Kıratlı açıklamasında "Cahillik" diyerek isyan etti.

Şevval Şahin'e Burcu Kıratlı ve Demet Akalın ateş püskürdü!

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, peş peşe doğum günleri için parti verdi. İlk partide Aral'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken son partilerinde de 10 kişi virüse yakalandı. Parti sonrası "Abartılacak bir şey yok" diyen Şevval Şahin'e ilk tepki Burcu Kıratlı'dan geldi.

Düzenledikleri parti sonrası birçok kişi koronavirüse yakalanan Şevval Şahin, Uçankuş'a yaptığı açıklamada "İki test yaptırdım ve ikisi de negatif çıktı. Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı. Abartıldığı kadar vaka yok yani..." dedi.

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"BU CEHALET YÜZÜNDEN İNSANLAR ZARAR GÖRÜYOR"

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Şahin'in bu açıklamasını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu Burcu Kıratlı ise "Gerçekten böyle bir cahillik yok. Göz önünde oldukları için topluma örnek bir insan olmak zorunda olduğunu anlayamamışlar. Toplumun göz önünden çekilsinler. Yazık... Sadece 10 kişi pozitif çıktı ne demek ya! 10 kişi az mı? Ülkemize bu kadar tedbirli davranın diye bas bas bağırırken. Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Konserler iptal, setler erteleniyor... Bir çok emekçi işsiz kalıyor. Biraz hassasiyet" diyerek öfke kustu.

Kıratlı'ya destek veren Demet Akalın da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Buyrun Amerika'dan gelen hanımefendinin sözleri!! ABARTMAYIN 10 KİŞİ SADECE POZİTİF!! Partilere devam demiş ben sevgili Burcu'ya katılıorum" dedi.

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