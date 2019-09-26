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Evine düzenlenen baskından kaçıp çatıya çıktı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan M.K., evine baskın düzenleyen ekiplerden kaçıp, oturduğu binanın çatısına çıktı. Yan binadaki inşaatın çatısına atlayan M.K., 2 saat süren ikna çabasının ardından indirildi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı sivil ekipler, çeşitli suçlardan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.K.'nin Merkez Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Jandarma ekiplerinin geldiğini gören M.K. oturduğu binanın çatısına çıkarak, yan tarafta inşaat halindeki binanın çatısına atladı. Yaklaşık 2 metreden atlayıp, karşıya geçen M.K. intihar edeceğini söyledi.

Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın alt tarafında hava yastığı açarken, polis de M.K.'yi ikna etmeye uğraştı. Polisin yaklaşık 2 saatlik uğraşı sonucu M.K. ikna edilerek inşattan indirildi. Gözaltına alınan M.K., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Serik baskın

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