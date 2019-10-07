Evinin bahçesini stadyuma çeviren milli atlet Esra Doğan yarışa hazırlanıyor!

İnsanın hayalleri varsa onun önünde hiçbir engel duramaz. Bunun en güzel örneklerinden birini Muş’un Bulanık ilçesinin Erentepe beldesinde yaşayan milli atlet Esra Doğan veriyor. Milli atlet, evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla oluşturduğu engelli koşu parkurunda yarışlara hazırlanıyor. Muş Spor Lisesi öğrencisi Esra Doğan, 19 Ekim’de Sakarya’da düzenlenecek Avrupa ve Balkan Kros Milli Takım Seçmeleri ile ilerleyen aylarda yapılacak yarışlara hazırlanmak için evinin önünde el arabası, sandalye, tekne gibi alet edevatı kullanarak bir engel parkuru oluşturdu. İşte azmiyle kendisine hayran bırakan Esra Doğan ve hikayesi...



