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  4. Evinin havuzunda ölü bulunarak dünya futbolunu sarsmıştı! George Baldock için Yunan polisinden açıklama

Evinin havuzunda ölü bulunarak dünya futbolunu sarsmıştı! George Baldock için Yunan polisinden açıklama

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.10.2024 19:03
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Dün gece saatlerinde Panathinaikos'un futbolcusu George Baldock'un evinin havuzunda ölü olarak bulunması futbol dünyası yasa boğmuştu. Yunan polisi, Baldock'un şoke eden ölümü üzerine başlatılan soruşturmada herhangi bir suç unsuru tespit edilmediğini açıkladı.

Evinin havuzunda ölü bulunarak dünya futbolunu sarsmıştı! George Baldock için Yunan polisinden açıklama

Yunan polisi, evinin havuzunda ölü bulunan Panathinaikoslu George Baldock için açıklama yaptı.

YUNAN POLİSİ AÇIKLADI

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Yunan polisi, evinin havuzunda ölü 31 yaşındaki futbolcuya yapılan ön otopside herhangi bir suç unsuru tespit edilmediğini duyurdu.

Baldock'un evinin de hırsızlık şüphesi nedeniyle incelendiği ancak bu konuda da herhangi bir delil tespit edilemediği ifade edildi.

3 GÜN ÖNCE DERBİDE OYNAMIŞTI

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3 gün önce Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynadığı Olympiakos maçında forma giyen George Baldock, Süper Lig'den de tanıdığımız; Bakasetas, Arao, Tete gibi isimlerle aynı sahaya çıkmıştı. 12 kez Yunanistan Milli Takımı forması da giyen George Baldock'un ölümü hakkında Yunan devleti kapsamlı bir soruşturma başlattı

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Anahtar Kelimeler:
Panathinaikos
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