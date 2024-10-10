Evinin havuzunda ölü bulunarak dünya futbolunu sarsmıştı! George Baldock için Yunan polisinden açıklama

Yunan polisi, evinin havuzunda ölü bulunan Panathinaikoslu George Baldock için açıklama yaptı.

YUNAN POLİSİ AÇIKLADI

Yunan polisi, evinin havuzunda ölü 31 yaşındaki futbolcuya yapılan ön otopside herhangi bir suç unsuru tespit edilmediğini duyurdu.

Baldock'un evinin de hırsızlık şüphesi nedeniyle incelendiği ancak bu konuda da herhangi bir delil tespit edilemediği ifade edildi.

3 GÜN ÖNCE DERBİDE OYNAMIŞTI

3 gün önce Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynadığı Olympiakos maçında forma giyen George Baldock, Süper Lig'den de tanıdığımız; Bakasetas, Arao, Tete gibi isimlerle aynı sahaya çıkmıştı. 12 kez Yunanistan Milli Takımı forması da giyen George Baldock'un ölümü hakkında Yunan devleti kapsamlı bir soruşturma başlattı