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Eviniz enerjinizi düşürmesin! İşte yaza uygun dekorasyon fikirleri...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sokaklar kadar evler de canlanmaya başladı. Kışın kasvetinden kurtulup yazın enerjisini evine taşımak isteyenler için muhteşem dekorasyon fikirlerini bir araya getirdik. Siz de yaz neşesini evinizde hissetmek için odalarınızda dekorasyon değişikliği yapmak istiyorsanız bu ipuçları çok işinize yarayacak.

Eviniz enerjinizi düşürmesin! İşte yaza uygun dekorasyon fikirleri...

Minik dekorasyon değişiklikleri, evinizin havasını tamamen değiştirebilir. Uygun renk, eşya ve dekoratif obje seçimleri ile evinizi baştan yaratmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Haydi, birlikte inceleyelim.

YAZ FERAHLIĞI RENKLERLE GELİR!

1

Bej, siyah ve grilerle yazın cıvıl cıvıl ruhunu yansıtmak pek de mümkün değil. Odalarınızda yaz havası estirmek için canlı ve parlak renklere ihtiyacınız var. Duvarları beyaza boyayabilir, Alaçatı stili mavilerle dekorasyon yapabilirsiniz ya da çiçek ve yaprak desenlerine sahip objelerle odaya hareket kazandırabilirsiniz. Odayı boyamak ya da eşyaları tamamen değiştirmek gibi kalıcı değişiklikler değil de sezona uygun ufak hamleler yapmak istiyorsanız kılıflar çok yardımcınız olacak. Eşyalarınızın rengine uygun rengarenk yastık kılıfları alabilir, kış sezonu geldiğindeyse kılıfları değiştirebilirsiniz. Koltuk takımınızın üstüne ferah renklerde koltuk örtüleri serebilirsiniz.

DOĞAYI EVİNİZDE MİSAFİR EDİN!

2

Yaz mevsimi çoğumuzun aklında bol mavi, bol yeşil, bol çiçek gibi çağrışımlar yapar. Ev dekorasyonunu yaparken de bu ifadeler başlangıç noktalarınız olmalı. Evinize yaşam getirecek saksı çiçekleri, yeşil bitkiler, denizi andıran motifler ya da size özel bir detay ev dekorasyonuna eklenebilir. Doğadan ilham alınarak yapılan tablolar ve duvar süsleri de oldukça etkileyici görünecektir.

Kendi kuruttuğunuz çiçekleri, farklı boyutlarda parçalayarak şişelere doldurabilir ve kendinize ait bir tasarım yapabilirsiniz. Bu şişelerin üzerine minik not kartonları bağlayarak çiçeği aldığınız tarihi ve kimden aldığınızı not düşebilirsiniz. Bu sayede, hediyelerinizi orijinal bir yöntemle saklamış ve hatıralarınızı ev dekorasyonunuza yansıtmış olursunuz.

ORGANİK TASARIMLAR OLMADAN OLMAZ!

3

Yazlık evlerde ve tatil modasında sıklıkla gördüğümüz hasır ve jüt ürünler, evinize yaz havasını taşıyacak. Özellikle banyolarda sıklıkla kullanılan hasır sepetler ve dolaplar, doğal görünümleriyle ev tasarımınıza yeni bir soluk getirebilir. Rattan ve bambu mobilyalar da, doğanın özünü ev tasarımınıza yansıtarak bütünlük oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Tamamen pamuktan üretilen makrome iplerle yapılan süsler, organik ve doğal bir stil sunar. Üstelik bu tasarımları, kurutulmuş gerçek pamuklarla zenginleştirdiğinizde, elinizdeki ürün dekoratif bir obje olmanın yanı sıra sanatsal bir detay da barındırmış olur.

AYDINLIK EVLER İÇİN AYNA!

4

Oda içerisinde bulunan ışığı yansıttığı için iki kat aydınlık bir görünüm sunan aynalar, yaz tasarımlarının olmazsa olmazları arasındadır. Özellikle az ışık alan evlerde büyük fark yaratan aynalar, tekli ya da çok parçalı olarak kullanılabilirler. Dikkat edilmesi gereken tek şey, aynanın varaklarla bezeli İngiliz tarzı bir ayna olmamasıdır. Bu tarz aynalar, ferah değil ağır ve klasik dekorasyonlara uygundur.

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