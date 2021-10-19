Evinizde kolayca yoğurt mayalayabileceğiniz en iyi yoğurt makinesi çeşitleri

Her öğün tüketilebilen, sağlıklı ve besleyici gıdalardan biri de, yoğurtlar. Tabii ki yoğurdun sağlıklı olabilmesi için zararlı katkı maddelerini içermemesi gerekiyor. Bu nedenle ev yapımı yoğurtların en sağlıklı ürünler olduklarını söyleyebiliriz. "Yoğurt makinesi ne işe yarar, ne gerek var?" diyorsanız kullanıcılara kulak verin. Yoğurt makinesi kullananlar, ürünü alana kadar ihtiyaç olduğunu fark etmediklerini ancak aldıktan sonra mutfaklarının vazgeçilmezi haline geldiğini söylüyorlar. Eğer siz de hazır yoğurtlardan sıkıldıysanız ve evde kendi yoğurdunuzu kendiniz mayalamak istiyorsanız,sizin için seçtiğimiz en iyi yoğurt makinesi modellerine göz atın.

Doğal Yoğurtlar İçin Tefal Yoğurtçum

Tefal YG500132 Yoğurtçum Yoğurt Yapma Makinesi, şık tasarımı ve kolay kullanımı ile ev yapımı doğal yoğurdu sofranıza getiriyor. Dilerseniz süzme yoğurt da yapabileceğiniz üründe 8 adet yoğurt kabı bulunuyor. Her biri 125 ml olan kavanozlarda parça parça yoğurt yapabileceğiniz gibi isterseniz 1 litrelik kavanozda da yoğurdunuzu mayalayabilirsiniz. Yoğurt yapma makinesi nasıl kullanılır, diye dert etmenize gerek yok. Yapmanız gereken tek şey, ürünleri makineye yerleştirip LCD ekranı üzerinden pişirme programını ve pişirme süresini seçmek. Ayrıca şeffaf kapağı sayesinde mayalanma esnasında gözlem de yapabilirsiniz.

Tefal YG500132 Yoğurtçum Yoğurt Yapma Makinesini detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

En Lezzetli Meyveli Yoğurtlar İçin BRİZ Br420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi

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Sade ve süzme yoğurdun yanı sıra meyveli yoğurt da yapmaya ne dersiniz? BRİZ Br420 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi bu seçeneği size sunuyor. Aynı anda her biri 180 ml olan 8 ayrı kavanozda yoğurt mayalamanıza imkan veren üründe işlem tamamlandığında sizi bilgilendiren sesli uyarı fonksiyonu da mevcut. Eşit sıcaklık dağılımı yapan ürün her kavanozda aynı kıvam ve lezzeti yakalamanızı sağlıyor. Bulaşık makinesinde kolayca yıkayabileceğiniz kavanozları, paslanmaz inox gövdesi ve dijital kontrol panelli LED ekranı ile kolay kullanım sunuyor. Üstelik ürünün şeffaf kapağı sayesinde mayalanma durumunu kontrol edebilirsiniz.

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Ergonomik Tasarımlı Weewell WYM400 Dijital Yoğurt Yapma Makinesini Keşfedin

Bebeğinizi büyütürken onun için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri, ev yapımı doğal ürünleri tüketmesini sağlamak. Weewell WYM400 Dijital Yoğurt Yapma Makinesi siz ve bebeğiniz için en doğal yoğurtları hazırlamanıza yardım ediyor. Dijital zaman ayarlama fonksiyonu sayesinde "Yoğurt makinesi nasıl kullanılır?" gibi bir endişe duymanıza gerek kalmıyor. Yoğurt yapma işleminin bittiğini sesli uyarı ile size bildiriyor. Otomatik sıcaklık kontrolü yaparak yoğurdun en uygun sıcaklıkta mayalanmasını sağlıyor. Ayrıca başka işlere dalsanız da yoğurdu almak ya da makineyi kapatmak için endişelenmenize gerek yok. Çünkü makine işlem sonunda otomatik olarak kapanıyor.

Weewell WYM400 Dijital Yoğurt Yapma Makinesini incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Cookplus Yoğurt Makinesi ile Kefir de Yapın

Taze ve ev yapımı yoğurdun yanı sıra ev yapımı kefirin de sağlık için pek çok faydası var. Cookplus Yoğurt Makinesi, yoğurda ek olarak kefir yapmaya da imkan veriyor. Ergonomik tasarımı, LED göstergesi olan açma kapama tuşu, şeffaf kapak tasarımı ve 7 adet kavanozu ile kolay kullanım sunuyor. Uygun boyuttaki kavanozları sayesinde yoğurt ya da kefirleri tazeliğini kaybetmesine izin vermeden uzun süre saklayabilirsiniz. Ayrıca makine tam 1,5 litre sütü tek seferde mayalamanıza da olanak tanıyor. Tam yağlı süt kullanarak 6 saatte, yağsız süt kullanarak da 8 saatte yoğurdunuzu hazırlayabilirsiniz. Üstelik sütü önceden ısıtmanıza da gerek yok. Buzdolabından çıkardıktan hemen sonra kullanabilirsiniz.

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Tam Kıvamında Yoğurt ve Peynirler İçin Cuisinart Yoğurt ve Peynir Yapma Makinesi

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8 saatte, tam istediğiniz kıvamda yoğurt ve taze peynir yapmak için Cuisinart Yoğurt ve Peynir Yapma Makinesini tercih edebilirsiniz. Pişirme zamanını ayarlayabileceğiniz ürünün iki farklı pişirme seçeneği var. Yoğurt yapma sıcaklığı 43 derece iken peynir yapma sıcaklığı 33 derece. Kalan pişirme süresini LED ekran üzerinden takip edebilirsiniz. Ürün; hızlı ısınma, işlem sonu sesli uyarı ve pişirme kontrolü için şeffaf kapak özelliklerine sahip. Kutu içerisinde 6 adet 125 ml kavanoz, 2 adet 250 ml kavanoz ve 2 adet peynir süzgeci var. Kavanoz ve süzgeçler ise bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Kablo saklama haznesi sayesinde dağınıklık da yaratmıyor.

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Vestel Yoğurtçu Yoğurt Yapma Makinesi İçin Mutfağınızda Yer Açın

Doğal ve katkısız yoğurdu daha sağlıklı hale getiren Vestel Yoğurtçu Yoğurt Yapma Makinesi, BPA içermeyen kaplar ile gönülleri fethediyor. Üründe tek seferde maksimum 1 litre alabilen kabının yanı sıra 6 adet 200 ml kapasiteli kavanozlar da bulunuyor. 1 adet süzme aparatı da paket içinde yer alıyor. Zamanlayıcı özelliği ve dijital ekranı sayesinde fonksiyonel olan ürün renkli kapakları ile göz zevkine de hitap ediyor. Ürünün sağlıklı yoğurtları hızlıca sofranıza taşıyarak hayatınızı kolaylaştırmanın yanı sıra hoş tasarımı ile mutfağınıza şıklık katacağından hiç şüphemiz yok.

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Rommelsbacher JG 40 Yoğurt Makinesi Hayatınızı Kolaylaştıracak

Yoğurt yaparken bakımı da kolay olan bir ürün herkesin tercihi. Rommelsbacher JG 40 Yoğurt Makinesi, paslanmaz çelik gövdesi, yıkanabilen aparatları, LED göstergeli kullanışlı ekranı ve kısa vuruş tuşları ile kolay bakım ve kullanım olanağı sunuyor. 18 saate kadar ayarlayabileceğiniz zamanlayıcısı olan ürün işlem bittiğinde sinyal sesi ile sizi uyarıyor. Ayrıca işlem sonunda otomatik olarak kapanıyor. Her biri 150 ml olan 8 adet kavanozu bulunuyor. Hava geçirmez kapakları sayesinde yoğurdun taze kalmasına yardım ediyor. Kullanmadığınız yoğurtları kavanozdan çıkarmadan buzdolabında 1 hafta saklayabilirsiniz.

Rommelsbacher JG 40 Yoğurt Makinesini incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Fonksiyonelliği TEFAL Pain & Delices Ekmek Peynir Yoğurt Yapma Makinesi İle Keşfedin

Ekmek, yoğurt ve peynir için farklı makineler almanıza gerek yok! TEFAL Pain & Delices Ekmek Peynir Yoğurt Yapma Makinesi 20 ayrı otomatik programı ile fonksiyonelliği evinize getiriyor. Ev yapımı yoğurt, ekmek, pizza, yulaf lapası ve daha pek çok yiyeceği kolayca hazırlayabilirsiniz. Üstelik 3 adet glutensiz programı sayesinde gluten içermeyen tuzlu ekmek, tatlı ekmek ya da pastayı pişirebilirsiniz. 7 ayrı ekmek yapma programı ile de Fransız ekmeğinden kepekli ekmeğe kadar pek çok ekmek çeşidini kolayca sofranıza taşıyabilirsiniz. Yoğurt, peynir, reçel, makarna, kek, mayalı hamur ve daha pek çok yiyeceği pişirebileceğiniz programları ile TEFAL Pain & Delices Ekmek Peynir Yoğurt Yapma Makinesine bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok.

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Johnson Yoğurt Yapma Makinesi ile Yoğurt Yapmak Çok Kolay

Yoğurdunuzu evde yapmanın konforu bir başka. Tabi yoğurt makinesinin düşük enerji ile çalışması da çok önemli. Johnson Yoğurt Yapma Makinesi 15 Watt tüketerek yoğurt yapmanın konforunu düşük enerji harcayarak size sunuyor. 7 adet 140 ml cam kavanoza sahip olan üründe ister soğuk süt kullanarak isterseniz de sütü ısıtarak yoğurt yapabilirsiniz. Eğer sütü ısıtarak 30 dereceye getirirseniz yoğurt yapma süreniz 5-6 saat arasında değişiyor. Soğuk süt kullanırsanız da yoğurdunuz 8-9 saat arasında hazır oluyor. Pratik kavanozları ile yoğurdunuza istediğiniz ürünleri ekleyerek kendinize küçük atıştırmalıklar hazırlamaya ne dersiniz?

Johnson Yoğurt Yapma Makinesini detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

My.Yo - Elektriksiz Yoğurt Hazırlayıcı Her Yerde Yanınızda

Bambaşka bir yoğurt makinesi deneyimine hazır olun! İster kamp olsun ister piknik, gittiğiniz her yere yoğurt makinenizi götürmeye ne dersiniz? My.Yo - Elektriksiz Yoğurt Hazırlayıcı ile bunu yapmak çok kolay! Elektriğe ihtiyaç duymayan ürün, kaynar su ile çalışıyor. Vegan ve tereyağı sütünü kullanarak yoğurt yapabilen makine aynı zamanda BPA içermiyor. Ürünün iç kabı bulaşık makinesinde yıkamaya uygun. Çok yönlü kullanım sunan ürün aynı zamanda gıdaları sıcak ya da soğuk tutmak için de kullanılabiliyor. Bu sayede sahile ya da pikniğe giderken rahatça yanınızda taşıyabilirsiniz. Severek kullanacağınızdan emin olduğumuz My.Yo - Elektriksiz Yoğurt Hazırlayıcı ile sağlıklı yoğurtların keyfini çıkarabilirsiniz.

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