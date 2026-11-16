Akşamları evinize bambaşka bir hava katmayı sevenler için güzel bir indirim var. Tek bir dokunuşla odanın atmosferini değiştiren ve ortama yumuşak bir loşluk veren Philips Hue Iris siyah masa lambası indirimde. Son 90 günün en düşük fiyatını gören bu lambayla film izlerken veya dinlenirken çok daha keyifli vakit geçirebilirsiniz.

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25.000 saat ampul kullanım ömrü: Philips Hue Iris Siyah Akıllı Led Masa Lambası

Philips Hue Iris, kumaş kaplı kablosu ve şeffaf gövdesiyle fişe taktığınız anda odanın havasını değiştiren şık bir masa lambası. Duvarlara canlı renkler yansıtırken arka kısmından da yumuşak bir ışık yayarak ortamda derinlik oluşturuyor. Telefonunuzdaki Bluetooth uygulaması üzerinden 16 milyon renk ve farklı beyaz ışık tonları arasında kolayca geçiş yapabilir, ışığın parlaklığını modunuza göre ayarlayabilirsiniz. 25.000 saatlik uzun kullanım ömrü sunan modeli, dilerseniz Hue Bridge ile eşleştirip sesli komutlarla da yönetebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"1 aydır kullanıyorum çok memnunum. Bu seriyi daha önce bilmiyordum bayıldım tüm evi döşemek isterdim. Akşamları sadece bu ışıkla oturuyorum."

"Philips kalitesine diyecek yok. Hue ekosistemine girince diğer ürünlerde sırayla alıyorsunuz. Aydınlatma için mükemmel bir seçenek."

Bu içerik 16 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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