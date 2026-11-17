Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

1. CAT Colorado Low 2.0 WP Unisex Bot

Kış aylarının ve zorlu hava koşullarının vazgeçilmez klasiği CAT Colorado Low 2.0 su geçirmez bot modelinde kaçırılmayacak bir indirim başladı. Sağlam taban yapısı ve zamansız ikonik tasarımıyla yıllarca ilk günkü formunu koruyan modelde 2,096 TL indirim var. Hem şehir hayatında hem de doğada adımlarınızı güvence altına almak için bu fırsatı inceleyebilirsiniz.

2. Camper Pelotas XLite Günlük Ayakkabı

Gün boyu hafiflik ve üst düzey yürüyüş konforu arayanların favorisi olan Camper Pelotas XLite modeli, indirim döneminin en çok konuşulan fırsatlarından biri. Esnek dış tabanı ve nefes alabilen yapısıyla ayağı yormayan bu şık tasarım, şu an yarı fiyatına düşmüş durumda. Numaralar tükenmeden dolabınıza kalıcı bir parça eklemek için hemen göz atın.

3. Garmin Instinct 3 (50 mm AMOLED) Akıllı Saat

Açık hava sporlarından günlük sağlık takibine kadar en zorlu koşullara dayanacak şekilde üretilen Garmin Instinct 3 (50 mm AMOLED), yüksek çözünürlüklü ekranı ve uzun pil ömrüyle segmentinin sınırlarını zorluyor. Siyah ve mavi detaylarıyla sportif bir şıklık sunan bu gelişmiş akıllı saatte 5.537 TL'lik bir fiyat avantajı var.

4. Fissler Viseo 9 Parça Çelik Tencere Seti

Alman mühendisliği ve paslanmaz çelik kalitesiyle mutfaklarda ömürlük kullanım sunan Fissler Viseo 9 parça tencere setinde mutfak yenilemek isteyenleri sevindirecek %41 indirim fırsatı var. Isıyı tabana eşit yayan SuperThermic taban teknolojisi ve cam kapaklarıyla yemek pişirmeyi keyfe dönüştüren bu set, çeyiz ve ev ihtiyaçları için en mantıklı yatırımlardan biri.

5. FAQ 202 Gelişmiş 8 Renkli LED Yüz Maskesi ve Glass Skin Seti

Cilt bakım rutinine profesyonel klinik teknolojisini taşımak isteyenler için FAQ 202 kablosuz LED yüz maskesi ve nemlendirici Glass Skin maske setinde harika bir fiyat düşüşü sunuluyor. Farklı cilt ihtiyaçlarına yönelik 8 ayrı LED ışık dalga boyuyla kolajen üretimini destekleyen ve cilde aydınlık bir görünüm kazandıran bu özel set, sepette ekstra 1.000 TL indirimle birlikte toplamda 19.000 TL’lik dev bir avantaj sağlıyor. Cildinize uzun vadeli bir yatırım yapmak için detaylara buradan ulaşın.

6. Sony PlayStation Pulse Elite Kablosuz Kulaklık (Bilkom Garantili)

Oyun dünyasında ses deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Sony PlayStation Pulse Elite kablosuz kulaklık, Bilkom resmi distribütör garantisiyle kısa süreliğine büyük bir indirime girdi. Yapay zeka destekli gürültü engelleme mikrofonu ve taşıma kılıfıyla birlikte gelen bu profesyonel oyuncu kulaklığı, 10.056 TL’den 7.299 TL’ye düştü. Oyun atmosferini en ince detayına kadar hissetmek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmadan sepete atın.

7. LEGO Botanicals Olivia Rodrigo’nun Çiçek Buketi (11507)

Dekorasyon tutkunları ve LEGO koleksiyonerleri için tasarlanan LEGO Botanicals serisinin en özel parçalarından Olivia Rodrigo’nun Çiçek Buketi, Gülümseten Kasım kampanyasında günün öne çıkan fırsat ürünü oldu. Solmayan, bakım gerektirmeyen ve yaşam alanlarına renk katan bu detaylı set, hem keyifli bir yapım süreci hem de harika bir dekoratif obje. Kendi buketinizi tasarlamak veya sevdiklerinize kalıcı bir hediye vermek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. The North Face Essential Simple Dome 1/4 Fermuarlı Erkek Kazak

Serin havalarda hem tek başına hem de katmanlı giyimde kurtarıcı rol üstlenen The North Face Essential Simple Dome 1/4 fermuarlı erkek kazak, yılın en düşük fiyatıyla satışta. Yumuşak dokusu, rahat kalıbı ve göğüs kısmındaki ikonik logosuyla hafta sonu gezmelerinden günlük ofis stiline kadar her ortama kolayca uyum sağlıyor. Gardırobunuzun kışlık temel parçalarını tamamlamak için kampanyayı inceleyin.

9. Tommy Hilfiger Popette Mini Tote Kadın Çanta

Çok satanlar listesinde birinci sırada yer alan Tommy Hilfiger Popette Mini Tote kadın çanta, kompakt boyutuna rağmen günlük tüm temel eşyalarınızı düzenli bir şekilde taşımanıza imkan tanıyor. Klasik ve modern bir forma sahip şık aksesuar, hem kendi stilinizi tamamlamak hem de sevdiklerinize zarif bir hediye seçmek için ideal.

10. Stanley Classic Legendary Vakumlu Çelik Yemek Termosu (0.7 L)

Evde hazırladığınız sıcak yemekleri veya soğuk atıştırmalıkları saatler boyunca taze ve ideal sıcaklığında koruyan Stanley Classic Legendary 0.7 L yemek termosu, 2.380 TL’den 1.799 TL’ye düştü. Sızdırmaz kapağı, kendi entegre kaşığı ve darbelere dayanıklı paslanmaz çelik gövdesiyle iş yerinde, okulda ya da kampta büyük kolaylık sağlayan bu klasik termosu kaçırmayın!

Bu içerik 17 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.