Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 1 Atiker Konyaspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Konyaspor, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Atiker Konyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 14. dakikada Deni Milosevic kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Konyaspor, Süper Lig'de puanını 8'e çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 7 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor taraftarı önünde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise 5. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Yatabare'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
45. dakikada sol kanattan Chebake'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Adem Büyük'ün yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünde az farkla auta gitti.
45+3. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Atiker Konyaspor savunmasına çarpan top, direğe de çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısını Atiker Konyaspor'un 1-0 önde tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada ceza sahası dışından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
54. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Boutaib'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrol etti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı konuk takım Atiker Konyaspor 1-0 galip tamamladı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş,
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Guilherme, Pereira (Dk. 46 Ahmet Ildız), Aleksic (Dk. 65 Ömer Şişmanoğlu), Boutaib, Adem Büyük (Dk. 80 Dia)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 34 Opanasenko), Vedat Bora (Dk. 67 Jahovic), Jonsson, Fofana, Jevtovic ( Dk. 74 Moke), Milosevic, Yatabare
Gol: Dk. 14 Milosevic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Mina, Dk. 37 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 29 Jevtovic, Dk. 47 Vedat Bora, Dk. 49 Selim Ay, Dk. 84 Fofana (Atiker Konyaspor)
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