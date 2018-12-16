Evkur Yeni Malatyaspor 2 - 0 Antalyaspor (Maç özeti)

15. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Eren Tozlu, rakibini geçerek topu ceza sahasında Khalid’e verdi. Boutaib ise bekletmeden vurduğu topu ağlara gönderdi. 1-0 22. dakikada Antalyaspor’da Mevlüt’ün ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut, Yeni Malatyaspor defansının araya girmesi ile engellendi. 26. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında sol kanattan yapılan ortaya Eren kafa ile vurdu. Top kaleci Boffin’in de teması ile direğe çarparak kornere çıktı. 34. dakikada Erkan Kaş’ın ceza alanına gönderdiği topla buluşan Guilherme, pasını Boutaib Khalid’e verdi. Sağ çaprazdan Boutaib'ın şutu ağlara gitti. 2-0

Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Antalyaspor'da sarı kart gören Doğukan Sinik, Celutska ve Maicon ile birlikte, kırmızı kartla kenara gelen Angelo, Fenerbahçe maçında oynayamayacak.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Eren ve Celutska arasındaki mücadelenin ardından saha kenarı adeta karıştı. Mete Kalkavan, VAR'dan olayları takip etti, sonrasında Antalyaspor'dan Diego ile Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar kırmızı gördü

İkinci yarı

50. dakikada Adem Büyük'ün savunmanın arkasına gönderdiği topu sol kanatta kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza alanına ortasında arka direkte Guilherme'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Antalyaspor savunması, dönen topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada Celustka ile girdiği ikili mücadelede Eren Tozlu'nun yerde kalmasının ardından saha karıştı. İki oyuncu arasında başlayan gerginliğe diğer futbolcular ve takımların yedek kulübeleri de dahil oldu. Yaşanan gerginliğin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'ne başvurdu. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Kalkavan, Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyasporlu Diego'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Mete Kalkavan, Celustka ile Eren Tozlu'ya ise sarı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.