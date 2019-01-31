Evkur Yeni Malatyaspor, Aboubakar Kamara'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Evkur Yeni Malatyaspor, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın Fransız futbolcusu Aboubakar Kamara'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Güneşli'de bir otelde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende 23 yaşındaki santrfor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, Kamara'nın uzun süreden beri takip ettikleri bir oyuncu olduğunu belirterek, "Kamara, Evkur Yeni Malatyaspor'a hayırlı olsun. Birçok teklif almasına rağmen Evkur Yeni Malatyaspor'u tercih ettiği için Kamara'ya çok teşekkür ediyorum. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aboubakar Kamara'yı teknik ekibin ve transfer komitesinin çok istediğini aktaran Gevrek, "Kamara'nın Evkur Yeni Malatyaspor'a büyük katkı sağlayacağına ve renk katacağına inanıyorum. Çok önemli bir oyuncu. Biz ona, o da bize inanıyor. Kendisine çok ciddi teklifler vardı ama söz verdiği için bize imza attı. Kiralık sözleşme imzaladık. Kulübüyle yaptığımız anlaşmada 15 milyon avroluk satış opsiyonu da var. İnşallah iyi olur ve hedefimize ulaşırız." diye konuştu.