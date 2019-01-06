SPOR

Eren Derdiyok için flaş transfer sözleri!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 06.01.2019 22:01 | Son Güncelleme

Galatasaray'da kadro dışı kalan Eren Derdiyok ile ilgili Evkur Yeni Malatyaspor'dan açıklama geldi. Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Eren Derdiyok ile ilgilenmediklerini açıklarken, Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe'den 750 bin euro aldıklarını söyledi.

Eren Derdiyok için flaş transfer sözleri!

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor'a bağlanarak gündemi değerlendirdi.

İşte Adil Gevrek'in açıklamaları;

Hedefimiz oyuncu yetiştirip satmak. Malatyaspor ve tüm Türkiye bunu yapmalı ama tesis yetersizliği olduğu için oyuncu alıp satmaya yöneliyoruz. Transferler için oyuncu satmamız lazım. Altyapı ve ekonomik olarak hedeflerimiz var.

Sadık’a Beşiktaş ve Fenerbahçe talipti. Sadık karşılığında Barış’ı kiralık ve Yiğithan’ı bonservisiyle aldık. Ayrıca 750 bin Euro da para aldık. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ikili ilişkilerimiz var. Malatyaspor’un menfaatleri ve Sadık’ın isteğini dikkate aldık. Sadık da Fenerbahçe’ye gitmek istedi. Üç tarafın da mutlu olması lazım.

"HER FUTBOLCUNUN HAYALİ BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAMAKTIR"

Boutaib de çok önemliydi. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Burada oyuncu değerini bulduğu zaman vermek zorundasınız, hele Anadolu takımıysanız. Her futbolcunun hayali büyük takımlarda oynamaktır. Boutabib için de 1.5 milyon Euro aldık. Bunlar bizim için önemli rakamlar.

Transferde kulübün maddi anlamda menfaatleri ve oyuncunun menfaatleri önemli. Değerini bulan her futbolcu bizde satılabilir.

"GERÇEKÇİ OLMAK LAZIM"

Biz 4.5 yıldır görevdeyiz. Hedeflerimizi koya koya gittik. Sabırlı ve dürüst olduk. Yönetim kurulu ile beraber, teknik heyetimiz, sportif direktörümüz, çalışanlarımız ve taraftarımızla beraber büyük başarılara imza attık. Süper Lig’de de iyi konumdayız. İlk yarı hedefimiz 27 puandı, 29 puanda bitirdik. Takımlara baktığınız zaman performans düşüşü var. Hedefimizi ilk 6 olarak belirledik. Hedefe doğru gitmek ve gerçekçi olmak lazım. Kendimize inanıyoruz, iyi takımız ama haddimizi de biliyoruz.

"EREN DERDİYOK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Eren Derdiyok önemli bir oyuncu. Galatasaray’da bana göre iyi bir performans gösterdi. Şu anda gündemimizde yok ama hocamız isterse değerlendirilebilir. Gündemimizde oyuncular var. Giden oyuncuların yerini doldurmamız lazım.

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Boutaib'in yeni adresi MısırBoutaib'in yeni adresi Mısır
Sadık'tan transfer açıklamasıSadık'tan transfer açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor Adil Gevrek Sadık Çiftpınar

En Çok Okunan Haberler

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Ve teklif resmen açıklandı! Abdülkadir ve Kucka...

Ve teklif resmen açıklandı! Abdülkadir ve Kucka...

Olay sözler! 'Emre Mor benim için öldü'

Olay sözler! 'Emre Mor benim için öldü'

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni Malatyaspor’da golcü girişimi

Yeni Malatyaspor’da golcü girişimi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

''F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif var''

''F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif var''

Süper Lig ekibine büyük şok! Silahlı saldırı...

Süper Lig ekibine büyük şok! Silahlı saldırı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Derdiyok için flaş transfer sözleri!

Eren Derdiyok için flaş transfer sözleri!

Khalid Boutaib Mısır'ın Zamalek takımına transfer oluyor

Boutaib'in yeni adresi Mısır

Sadık Çiftpınar: Bir adım ileri atmamın zamanı geldi

Sadık'tan transfer açıklaması

Ali Ravcı: Trabzonspor’un Sadık’ı istediğini biliyorum

Ali Ravcı'dan Trabzonspor itirafı

Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut transfer istedi

Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut transfer istedi

Süper Lig'de flaş ayrılık! Transfer resmen açıklandı

Süper Lig'de ayrılık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.