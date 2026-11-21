Porto, Portekiz Kupası'nın dördüncü turunda üçüncü lig temsilcisi Paredes ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda Seko Fofana'nın golüyle öne geçen Porto, ikinci yarıda kalesinde gördüğü talihsiz golle üstünlüğünü koruyamadı. 1-1 sona eren mücadelenin ardından penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayan Porto, son 16 turuna yükseldi.

KENDİ KALESİNE ATTI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşmanın 57. dakikasında kaleci Claudio Ramos'un çeldiği top, ceza sahasında Francisco Moura'nın önüne düştü. Çevresinde rakip oyuncu bulunmayan 27 yaşındaki savunmacı, topu kendi kalesinin köşesine yuvarladı ve kalesinden çıkan Ramos ters ayakta kalarak müdahalede bulunamadı.

Golün ardından elleriyle başını tutarak yere çöken ve yüzünü formasıyla örten Moura, gözyaşlarına hakim olamadı. Hem takım arkadaşları hem de Paredesli futbolcular Portekizli savunmacıyı teselli ederken, oyundan çıkmak istediğini işaret eden Moura 70. dakikada kenara alındı.

Empata o USC Paredes numa infelicidade de Francisco Moura 🫨 #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #FCPorto #USCParedes https://t.co/KqQQkxEPDq — sport tv (@sporttvportugal) November 20, 2026

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Moura'nın baskı altında olmadığı halde topu kendi ağlarına gönderdiği anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pozisyon, bazı kullanıcılar tarafından yapay zeka ile üretilmiş görüntülere benzetildi.

FARIOLI: "BİZ BİR AİLEYİZ"

Karşılaşmanın ardından Francisco Moura'ya sahip çıkan Teknik Direktör Francesco Farioli, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz onun yanındayız. Biz bir aileyiz ve zor anlarda birlik olmalıyız."

Hataların futbolcularda iz bırakabileceğini vurgulayan İtalyan teknik adam, turu geçmelerinin bu hatanın unutulmasına yardımcı olacağını belirtti. Moura'nın genel performansına da değinen Farioli, "İyi oynadı. Sakin kaldı ve çok hızlı hücumculara karşı top kazandı. Bu yüzden bütün dikkatimizi o pozisyona veremeyiz. Takım arkadaşlarının, tribündeki taraftarlarımızın ve rakip oyuncuların tepkilerini gördünüz. Rakip oyuncuların davranışı sportmenceydi." şeklinde konuştu.