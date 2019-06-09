Evkur Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek güven tazeledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un 4. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Battalgazi Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Neci Şavata'nın yaptığı kongrede, mevcut kulüp başkanı Adil Gevrek tek aday olarak yer aldı. Gevrek, kullanılan 132 oyun tamamını alarak güven tazeledi.

Gevrek: Arkadaşlarımızla beraber kulübe hizmet edeceğiz

Adil Gevrek yaptığı konuşmada, yeni seçilen yönetim kurulunun kulübe hayırlı olmasını diledi.

Yeni yönetimle beraber güzel işler yapmayı arzuladıklarını anlatan Gevrek, "Sizlerin teveccühüyle yeniden Evkur Yeni Malatyaspor'a hizmetkar olmaya çalışacağız. Bizler arkadaşlarımızla beraber kulübe hizmet edeceğiz." dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'u hep birlikte daha güzel yerlere taşımaya çalışacaklarını aktaran Gevrek, şöyle konuştu:

"Yeni yönetim tekrar hayırlı olsun. Daha önce yönetimde olan arkadaşlarımızın yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. İnşallah Malatya'mızı ve Malatyaspor'umuzu, delegelerimiz, siyasetçilerimiz, taraftarımız, Malatyalı hemşehrilerimizle yarınlara taşıyacağız. Belki zaman zaman üzüleceğiz, zaman zaman sıkıntılar çekeceğiz ama o günlerde de bir ve beraber olacağız. Allah'ın izniyle Evkur Yeni Malatyaspor'umuzu daha iyi yerlere taşıyacağız. Şehrimizin marka değerini artıracağız. Her yerde Malatya konuşulacak. Türkiye bu sene Malatya'yı konuştu, inşallah Avrupa da konuşacak. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz."