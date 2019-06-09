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Evkur Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek güven tazeledi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 09.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanlığına Adil Gevrek yeniden seçildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek güven tazeledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un 4. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Battalgazi Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Neci Şavata'nın yaptığı kongrede, mevcut kulüp başkanı Adil Gevrek tek aday olarak yer aldı. Gevrek, kullanılan 132 oyun tamamını alarak güven tazeledi.

Gevrek: Arkadaşlarımızla beraber kulübe hizmet edeceğiz

Adil Gevrek yaptığı konuşmada, yeni seçilen yönetim kurulunun kulübe hayırlı olmasını diledi.

Yeni yönetimle beraber güzel işler yapmayı arzuladıklarını anlatan Gevrek, "Sizlerin teveccühüyle yeniden Evkur Yeni Malatyaspor'a hizmetkar olmaya çalışacağız. Bizler arkadaşlarımızla beraber kulübe hizmet edeceğiz." dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'u hep birlikte daha güzel yerlere taşımaya çalışacaklarını aktaran Gevrek, şöyle konuştu:

"Yeni yönetim tekrar hayırlı olsun. Daha önce yönetimde olan arkadaşlarımızın yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. İnşallah Malatya'mızı ve Malatyaspor'umuzu, delegelerimiz, siyasetçilerimiz, taraftarımız, Malatyalı hemşehrilerimizle yarınlara taşıyacağız. Belki zaman zaman üzüleceğiz, zaman zaman sıkıntılar çekeceğiz ama o günlerde de bir ve beraber olacağız. Allah'ın izniyle Evkur Yeni Malatyaspor'umuzu daha iyi yerlere taşıyacağız. Şehrimizin marka değerini artıracağız. Her yerde Malatya konuşulacak. Türkiye bu sene Malatya'yı konuştu, inşallah Avrupa da konuşacak. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz."

Kulübün hem Avrupa'da hem de ligde adından söz ettirebilmesi için yeni yönetim kuruluyla beraber çalışmalara hemen başlayacaklarını aktaran Gevrek, desteklerini esirgemeyen delegelere teşekkür etti.

200 DÖNÜMLÜK ALT YAPI YATIRIMI

Adil Gevrek, tesis ihtiyacına dikkati çekerek, bu konudaki planlarını dile getirdi. Kentte futbolun gelişmesi adına altyapı tesisi kurmak için girişimde bulunduklarını vurgulayan sarı-siyahlı kulübün başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Malatya'nın tesise ihtiyacı var. Türkiye'nin altyapıda tesisleşmesi gerektiğini söylüyorum. Kulüpler Birliği Vakfı'nda bunun çalışmasını başlattık. Yeni Malatyaspor için de böyle bir çalışmaya başladık. Yeni Malatya Stadı'nın yanında bulunan 200 dönüm arazı var, üniversiteden talep ettik. Kentimize ve bölgeye hizmet edecek bir altyapı tesisi kurmayı planlıyoruz. Bu uzun vadeli bir proje. Uzun vadede futbolun gelişmesine katkı sunacak bir çalışmayı hayata geçireceğiz."

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