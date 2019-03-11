Evkur Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir ve Murat Akça kadro dışı!

Son dakika haberine göre Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'da flaş gelişme yaşandı. Evkur Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve Ertaç Özbir, kadro dışı bırakıldı. Ertaç bu sezon 12, Murat Akça ise 15 karşılaşmada görev aldı.
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