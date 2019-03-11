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Evkur Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir ve Murat Akça kadro dışı!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 11.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Evkur Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir ve Murat Akça kadro dışı kaldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut dün yaptığı açıklamada radikal kararlar alacağını söylemişti.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir ve Murat Akça kadro dışı!

Son dakika haberine göre Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'da flaş gelişme yaşandı. Evkur Yeni Malatyaspor'da Murat Akça ve Ertaç Özbir, kadro dışı bırakıldı. Ertaç bu sezon 12, Murat Akça ise 15 karşılaşmada görev aldı.

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