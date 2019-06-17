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Evkur Yeni Malatyaspor'da imzalar art arda gelecek

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 17.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer sezonunun başlamasıyla birlikte anlaşılan oyuncularla da birer birer masaya oturulacağı bildirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da imzalar art arda gelecek

Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında görüşülen isimlerden Moryke Fofana ile anlaşma sağlanırken, Manu, Aminu, Emrah Başsan ve Mendes ile de görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılıların Konyaspor’un yıldız ismi Moryke Fofana ile imza aşamasına geldiği belirtiliyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer listesinde bulunan diğer isimler Akhisarspor’lu Manu, Erzurumsporlu Emrah, Kayserisporlu Mendes ve Ç.Rizesporlu Aminu ile ise görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bu sezon Avrupa kuplarında mücadele edecek olması nedeniyle yeni sezon çalışmalarına erken başlayacak olan sarı-kırmızılılar, isimleri geçen oyunculara imza attırarak ilk etap kampına yetiştirmek istiyor.

Bu arada 10 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği Evkur Yeni Malatyaspor’da iç transfer görüşmeleri de bugün başladı.

Sarı-kırmızılı yönetimin ilk etapta kiralık oyuncular Kamara, Guilherme ve sözleşmesi sona eren Murat Yıldırım ile yeniden masaya oturacağı ifade ediliyor.

Gevrek yönetimi Kamara için kulübü Fulham’a 1,5 milyon Euro’luk teklifte bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor Adil Gevrek

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sergen hoca yeni malatyayı avrupada uçurur inşallahh. UA
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