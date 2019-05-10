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Evkur Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul 19 Mayıs Pazar günü yapılacak

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 10.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü, olağan mali genel kurulunu 19 Mayıs Pazar günü gerçekleştirecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise mali genel kurulunun 25 Mayıs Cumartesi gününe erteleneceği belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da olağan mali genel kurul 19 Mayıs Pazar günü yapılacak

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün yıllık Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 19 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacak olup, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 25 Mayıs Cumartesi saat 10.00 da Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda yapılacaktır. Tüm üyelerimize önemle duyurulur" İfadelerine yer verildi.

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Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

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