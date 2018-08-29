Evkur Yeni Malatyaspor’dan orta sahaya takviye

Malatya temsilcisinin geçen sezon Steaua Bükreş, bu sezon başında ise Portekiz'in Tondela takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile 2 yıllığına anlaştığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Ganalı Sulley Muniru ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve orta saha oyuncusunun Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Evkur Yeni Malatyaspor transferde Ömer Şişmanoğlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Donald, Guilherme ve Aleksic'i kadrosuna katmıştı.
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