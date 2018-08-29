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Evkur Yeni Malatyaspor’dan orta sahaya takviye

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 29.08.2018 11:08 | Son Güncelleme

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Evkur Yeni Malatyaspor’dan kadroya bir takviye daha geldi. Sarı-kırmızılılar, Mısır ligine transfer olan Azubuike’nin yerine orta sahaya Ganalı Sulley Muniru'yu takviye etti.

Evkur Yeni Malatyaspor’dan orta sahaya takviye

Malatya temsilcisinin geçen sezon Steaua Bükreş, bu sezon başında ise Portekiz'in Tondela takımında forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Sulley Muniru ile 2 yıllığına anlaştığı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Ganalı Sulley Muniru ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve orta saha oyuncusunun Malatya’ya gelerek takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Evkur Yeni Malatyaspor transferde Ömer Şişmanoğlu, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Donald, Guilherme ve Aleksic'i kadrosuna katmıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok güzel böyle giderse süper ligde kalıcı olabiliriz
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