Evkur Yeni Malatyaspor Erkan Kaş’ta opsiyon hakkını kullandı

Geçen sezon başında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Erkan Kaş’ın opsiyon hakkını kullanan Malatya yönetimi tecrübeli oyuncuyla devam kararı aldı. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezonda yola devam edilmesi düşünülen bir diğer isim ise Murat Yıldırım. Tecrübeli futbolcuyu bırakmak istemeyen Adil Gevrek yönetiminin, bu futbolcuya yeni teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 32 yaşındaki Murat Yıldırım geçen sezon lig ve kupa olmak üzere toplam 34 karşılaşmaya çıktı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Guilherme Costa Marques, Adem Büyük, Murat Yıldırım, Aboubakar Kamara, Fabien Ceddy Farnolle, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Michael Pereıra, Barış Alıcı ve Murat Akça’nın sözleşmeleri sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulübün Murat Yıldırım ve Erkan Kaş dışında sözleşmesi biten diğer futbolcularla yeniden masaya oturmaya sıcak bakmadığı, kiralık alınan ve opsiyon hakkı bulunan Guilherme için ise herhangi bir girişimde bulunmayacağı öğrenildi.

