SPOR

Evkur Yeni Malatyaspor için Hamit Altıntop iddiası

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 09.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut’un ardından teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar Ali Ravcı ile yola devam kararı alan Başkan Adil Gevrek’in yeni sezon için Hamit Altıntop ile el sıkıştığı iddia ediliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor için Hamit Altıntop iddiası

Erol Bulut ile yolları ayırdıktan sonra Ali Ravcı ile 2 maça çıkan ve bu maçları kazanan Malatya ekibinde bir yandan da yeni sezonun hazırlıkları yapılıyor. Gidecek ve kalacak futbolcuları yavaş yavaş belirleyen sarı-kırmızılıların, yeni teknik adam konusunda da karar aşamasında olduğu öğrenildi.

Başkan Gevrek’in haziran ayında yapılacak olağan kongrede yeniden seçilmesi halinde aslen Malatyalı olan Hamit Altıntop ile teknik adamlık için el sıkışacağı iddia ediliyor. Şu an takımın başında teknik sorumlu olarak görev yapan Ali Ravcı’nın sezon sonu sportif direktörlük görevine devam edeceği, takımın başına ise Hamit Altıntop’un getirileceği konuşuluyor.
Konuya ulusal basının da yer ayırması üzerine gözlerin çevrildiği Adil Gevrek herhangi bir açıklama yapmazken, Hamit Altıntop’un ise söz konusu iddiayı yalanlamadığı ifade ediliyor.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Chebake başarının sırrını açıkladıChebake başarının sırrını açıkladı
Yeni Malatya'da hedef ilk 5Yeni Malatya'da hedef ilk 5
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamit altıntop Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı

Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı

Barcelona'nın yıldızı Messi'ye tepki

Barcelona'nın yıldızı Messi'ye tepki

Beşiktaş'ta teknik direktör sürprizi

Beşiktaş'ta teknik direktör sürprizi

Fallou Diagne ameliyat oldu

Fallou Diagne ameliyat oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süper Lig ekibinde istifa depremi!

Süper Lig ekibinde istifa depremi!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Erol Bulut açıkladı! Fiorentina...

Erol Bulut açıkladı! Fiorentina...

Terim'den sonra Fiorentina'ya ikinci Türk!

Terim'den sonra Fiorentina'ya ikinci Türk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor için Hamit Altıntop iddiası

Hamit Altıntop'un yeni adresi belli oldu

Chebake başarının sırrını açıkladı

Chebake başarının sırrını açıkladı

Yeni Malatyaspor'da hedef ilk 5

Yeni Malatya'da hedef ilk 5

Erdal Gündüz: İstediğimiz noktaya yakınlaştık

'İstediğimiz noktaya yakınlaştık'

PFDK'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a ceza

PFDK'dan Malatya'ya ceza

Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı’dan iyi başlangıç

Ali Ravcı’dan iyi başlangıç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.