SPOR

Evkur Yeni Malatyaspor laktat testinden geçti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 03.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu’da kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular laktat testinden geçti.

Evkur Yeni Malatyaspor laktat testinden geçti

Kamp çalışmalarında 3. günü geride bırakan sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları yoğun tempoda devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda kampın 3. gününde futbolcular laktat testine tabi tutuldu. Kandaki veya beyin omurilik sıvısındaki laktat seviyesini ölçmeye yarayan testin genel olarak iyi sonuçlandığı belirtilirken, takımın bugün normal antrenman temposuna devam edeceği bildirildi.

Bu arada kampta açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, çalışmalarının verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

“Burada yorulmazsak sahada yoruluruz”

Bolu’da yoğun bir tempoda çalıştıklarını kaydeden Bulut, “Yeni sezon hazırlıklarımız yoğun bir tempoda devam ediyor. Burada antrenmanların yanı sıra bazı sağlık testlerimiz de olacak. Yine Bolu’da hazırlık maçları da oynamayı planlıyoruz. Şu an takımımızda bütün futbolcular iyi durumda. Tabii burada yorulmazsak sahada yoruluruz. Bu nedenle lige kadar hazırlıklarımızı çok iyi bir şekilde sürdürmeliyiz. Transferde önümüzdeki günlerde takımımıza katılacak yeni isimler olacak. Bunun için yönetimin çalışmaları sürüyor. İnşallah geçen sezondan çok daha iyi bir takım olarak lige başlamak istiyoruz” diye konuştu.

PARTNERTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınızTürkiye'deki cennet! Yerini öğrenince şaşıracaksınız
Sadık Çiftpınar: En ciddi teklif Trabzonspor'dan geldiSadık Çiftpınar: En ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi
Adem Büyük'ten transfer açıklamasıAdem Büyük'ten transfer açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig Erol Bulut

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Fenerbahçe'de Bas Dost, Mina ve Wilshere gelişmesi

Fenerbahçe'de Bas Dost, Mina ve Wilshere gelişmesi

Dünyanın konuştuğu isim G.Saray yolunda!

Dünyanın konuştuğu isim G.Saray yolunda!

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Luka Modric: Türkiye maçı hala aklımızdaydı

Ozan Tufan Crytal Palace'ın gündeminde

Ozan Tufan Crytal Palace'ın gündeminde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor laktat testinden geçti

Evkur Yeni Malatyaspor laktat testinden geçti

Sadık Çiftpınar: En ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi

Sadık Çiftpınar: En ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi

Adem Büyük'ten transfer açıklaması

Adem Büyük'ten transfer açıklaması

Danijel Aleksic 2 yıl Yeni Malatyaspor'da!

Danijel Aleksic 2 yıl Yeni Malatyaspor'da!

Evkur Yeni Malatyaspor, Erol Bulut'la yola devam edeceklerini açıkladı!

Evkur Yeni Malatyaspor, Erol Bulut'la yola devam edeceklerini açıkladı!

Malatyasporlu Sadık'ın son talibi Trabzonspor

Malatyasporlu Sadık'ın son talibi Trabzonspor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.