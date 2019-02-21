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Evkur Yeni Malatyaspor, Rize'ye 7 eksikle gitti

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 21.02.2019 18:06 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç için Rize'ye 7 eksikle gitti. Antrenmanın ardından Rize'ye hareket eden Malatya ekibinde, Murat Akça, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Aboubakar Kamara, Thievy Bifouma ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıklarından dolayı, Adem Büyük ise kart cezalısı olduğu için kadroda yer alamadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Rize'ye 7 eksikle gitti

Süper Lig’de 23. haftanın açılış maçında yarın 20.30’da Ç. Rizespor ile karşılaşacak olan E.Yeni Malatyaspor, Rize’ye 7 eksikle gitti.

Sakatlıklardan kurtulamayan sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının son çalışmasının ardından özel uçakla Trabzon aktarmalı olarak Rize’ye gitti. Son antrenmanda yine taktik bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Erol Bulut’un sakat ve kart cezalısı oyuncuların yokluğunda ilk on biri oluşturmakta zorlandığı gözlendi.

Bulut’un son çalışmada kalede Ertaç, savunmada Mina, Mustafa, Seth, Bülent, orta sahada Donald, Ahmet İldiz, Robin Yalçın, Guilherme, Barış, forvette ise Eren’e şans verdiği görüldü.

E.Yeni Malatyaspor’da Issam Chabake, Aboubakar Kamara, Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, Ömer Şişmanoğlu ve Thievy Bifouma sakatlıklarından dolayı, Adem Büyük ise kart cezalısı olduğu için Rize kafilesine dahil edilmedi.

Bu arada Merkez Hakem Kurulu tarafından Ç.Rizespor - E.Yeni Malatyaspor müsabakasına Hüseyin Göçek atandı.

ÖMER ŞİŞMANOĞLU'NDAN 'KULAK KAPATMA' AÇIKLAMASI

Evkur Yeni Malatyaspor’da son haftaların tartışılan oyuncusu olan Ömer Şişmanoğlu, ligin 22. haftasında Beşiktaş’a attığı gol sonrası kulaklarını neden kapattığı ile ilgili açıklamada bulundu. Şişmanoğlu, gösterdiği tepkinin kendisine küfreden kişilere olduğunu ifade etti.

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Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş ağlarına attığı gol sonrası kulaklarını kapatarak, gole sevinmemesini birilerine gösterdiği tepkiden kaynaklandığını belirterek, “Atiker Konyaspor maçında atamadığım gole tabi ki ben çok üzüldüm. Zaten en fazla ben gol atmak istiyorum. Yeni Malatyaspor’u da en güzel yerlere getirmek istiyorum. Sezon başında buraya geldiğimde de bunları söylemiştim. Atamadım insanlık hali. İnsanlar tabi ki hata yapabilir. Ben üzüldüm, taraftar da üzülmüş. Bana edilen küfürler var. Ben zaten küfrü hiç sevmiyorum. Sosyal medyadan benim aileme, evlatlarıma küfür edilmesi hiç hoş değil. Ben böyle şeylere bayağı takılıyorum. Benim tepkim gerçek Yeni Malatyaspor taraftarına değildi. Çünkü sağ olsun onlar beni desteklediler. Bütün hafta destek verdiler. Çok sağ olsunlar ama bazı kişilere benim aileme küfür etmeleri hiç hoş olmadığını göstermek istedim. Tepkimi böyle dile getirdim. ‘Ben sizi duymak istemiyorum, hatta duymuyorum, siz benim umurumda bile değilsiniz’ demek istedim” diye konuştu.

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