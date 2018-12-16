Evkur Yeni Malatyaspor tesislerine silahlı saldırı düzenlendi

Olay gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı.