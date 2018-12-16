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Evkur Yeni Malatyaspor tesislerine silahlı saldırı düzenlendi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 16.12.2018 10:00 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı. Yaralananın olmadığı olayda kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti.

İşte ayrıntılar...

Evkur Yeni Malatyaspor tesislerine silahlı saldırı düzenlendi

Malatya'da, Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Malatya'da, Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Olay gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı.

Olay gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı.

Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayda kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti.

Yaralananın olmadığı olayda kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti.

Polis ekipleri kulüp binası içerisinde ve çevresinde delil araması yaparken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek kulüp binasına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Polis ekipleri kulüp binası içerisinde ve çevresinde delil araması yaparken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek kulüp binasına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlatığı olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlatığı olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor tesislerine silahlı saldırı düzenlendi

Evkur Yeni Malatyaspor tesislerine silahlı saldırı düzenlendi
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Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig silahlı saldırı

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