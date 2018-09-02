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Evkur Yeni Malatyaspor transfer dönemini hareketli geçirdi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 02.09.2018 12:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Malatya ekibi, yaz transfer döneminde kadrosuna 7 futbolcu katarken, 10 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Evkur Yeni Malatyaspor transfer dönemini hareketli geçirdi

Evkur Yeni Malatyaspor, yaz transfer döneminde kadrosunu 7 oyuncuyla takviye etti. Spor Toto Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Malatya ekibi, kadrosunda bazı değişikliklere gitti. Kadrosunda yer alan 10 futbolcuyla yollarını ayıran sarı-siyahlı takım, sezona 7 yeni transferle girdi.

Evkur Yeni Malatyaspor, yaz transfer döneminde, Danijel Aleksic (Saint Gallen), Ahmed Ildiz (Kasımpaşa), Ömer Şişmanoğlu (Göztepe), Mitchell Donald (Kızılyıldız), Guilherme Costa Marques (Benevento-Kiralık), Erkan Kaş (Kayserispor) ve Sulley Muniru'yu (Tondela) kadrosuna kattı.

Malatya temsilcisinde, geride kalan sezon kadroda bulunan isimlerden, Gilberto Souza (Bahia), Emanuel Dening (Cerro Porteno), Aly Cissokho (Antalyaspor), Azubuike Okechukwu (Pyramids), Sadio Diallo (Hatayspor), Nacer Barazite (El Cezire), Berk Yıldız (Adana Demirspor-Kiralık), Ferhat Canlı (Elaziz Belediyespor-Kiralık), Aytaç Kara (Trabzonspor) ve Matheus Doria'yla (Marsilya) ise devam edilmedi.

Kanatlar takviye edildi

Evkur Yeni Malatyaspor'da kanat oyuncuları Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Sincere Seth ile Issiar Dia'nın yanına iki takviye daha yapıldı. Sarı-siyahlılar, İtalyan ekibi Benevento'da forma giyen Brezilyalı sağ kanat Guilherme Costa Marques ve Süper Lig tecrübesi olan sol kanat oyuncusu Erkan Kaş'ı renklerine bağlayarak bu mevkileri güçlendirdi.

5 oyuncuyla sözleşme yenilendi

Takım iskeletini korumaya özen gösteren Evkur Yeni Malatyaspor'da, geride kalan sezon istikrarlı bir performans ortaya koyan 5 oyuncuyla sözleşme yenilendi. Malatya ekibinin geçen sezon en golcü (12) ismi olan Khalid Boutaib ve bir diğer forvet oyuncusu Eren Tozlu'yla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı-siyahlılar, kanat oyuncuları Issam Chebake ve Rahman Buğra Çağıran'ın sözleşmelerini 3 yıl, Fransız oyuncu Michael Pereira'nın mukavelesini ise 1 yıl uzattı.

14 futbolcuyla yola devam

Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon kadrosunda yer alan oyunculardan 14'üyle yoluna devam etti. Malatya ekibi, Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Fabien Farnolle, Sincere Seth, Arturo Mina, Issam Chebake, Michael Pereira, Rahman Buğra Çağıran, Khalid Boutaib, Adem Büyük, Issiar Dia, Eren Tozlu, Murat Yıldırım ve Mustafa Eskihellaç'ı takımda tuttu.

Gündüz: "Daha iyi duruma geleceğiz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmasının hemen ardından transfer çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Transfer çalışmalarında biraz yavaş ilerlediklerini aktaran Gündüz, katkı sağlayacağına inandıkları futbolcuları takıma kazandırdıklarını söyledi. Gündüz, transfer dönemini tam istedikleri gibi değerlendiremediklerini dile getirerek, bu durumun döviz kurunun yüksek olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Buna rağmen ellerindeki imkanlar doğrultusunda en iyi futbolcuları transfer ettiklerini belirten Gündüz, şunları söyledi:

"İyi transferler yaptık. Aldığımız Guilherme Costa Marques ve Danijel Aleksic'in performansı ortada. Kızılyıldız'dan aldığımız Mitchell Donald ise tam hazır değil. Yeni transferlerimiz tam anlamıyla hazır olduğunda, daha iyi duruma geleceğiz. Takımın iskeletini koruduk. Bu bizim en büyük avantajımız. Yeni transferlerimizin de katkısıyla çok daha iyi yerlere geleceğiz. Şu an iyi bir kadroya sahibiz. İlerleyen haftalarda takımımız daha da başarılı olacak."

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Spor Toto Süper Lig Evkur yeni Malatyaspor Transfer

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