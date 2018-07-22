Evkur Yeni Malatyaspor’un Da Costa ısrarı

Stoper, santrafor ve kanat transferi yapmak isteyen E.Y. Malatyaspor, uzun süredir peşinde olduğu Medipol Başakşehir’in 1.91 metre boyundaki defans oyuncusu Manuel Da Costa’yı kadrosuna katmak için görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin birkaç gün içerisinde bu transferi noktalaması bekleniyor.
Manuel Da Costa’nın, Faslı Khalid Boutaib ve İssam Chabeke’nin Yeni Malatyaspor’da forma giymelerinden dolayı transfere sıcak baktığı, yapılacak son görüşmelerin ardından durumun netlik kazanacağı öğrenildi.
E.Y Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un da listesinde yer aldığı öğrenilen Da Costa, Fas Milli Takımı'nın Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda formasını giymişti.
İstanbul ekibiyle 30 Haziran 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Fiorentina Primavera, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United U23, AS Nancy-Lorraine, CD Nacional, PSV Eindhoven, Lokomotif Moskova, West Ham United, Sivasspor ve Olimpiakos Pire takımlarının formalarını giydi. Geçtiğimiz sezon Başakşehir’e transfer olan Faslı oyuncu, turuncu-lacivertli takımla 11 karşılaşmada 872 dakika görev aldı.
Sevinçten kabusa!
Galatasaray - Valencia maçında kavga çıktı
En seksi transfer!
Philip Cocu'nun Sinan Gümüş'ü PSV'ye istediği ortaya çıktı!
Al Hilal'in Beşiktaş'tan Negredo ile ilgilendiği iddia edildi!
İspanyol basını Yerry Mina'nın yeni adresinin Galatasaray olabileceğini yazdı
Beşiktaş Fabri transferi için Fulham'dan 6 milyon euro kazanacak!
Trabzonspor Vahid Amiri'yle resmi sözleşme imzalandığını açıkladı!
Ronaldo kaldığı otelin çalışanlarına 20 bin 150 euro bahşiş bıraktı!
Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'e 20 milyon dolar teklif ettiler, reddettik
Javier Hernandez, sevgilisi Sarah Kohan ile Miami'de görüntülendi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum