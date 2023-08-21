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Evlat direnişindeki aileler bin 449 gündür nöbette

21.08.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti HDP il binasının önünde kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde 43 farklı kentten Diyarbakır’a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi başlatan aileler, kentteki sıcak havalara rağmen kurdukları çadır içerisinde evlat direnişini sürdürüyor.

4 yıldır HDP önünde evladını beklediğini ifade eden Güzide Demir, oğlu Aziz’in 16 yaşındayken PKK terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri sürdü.

Evladı gelene kadar HDP il binası önünden ayrılmayacağını belirten Demir, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulunarak şunları söyledi:
“4 yıldır burada mücadelemize devam ediyoruz. Oğlum gelmeyene kadar bu çadırdan kalkmayacağım. Bu sıcakta çadırın yolunu tutup geliyoruz. Oğlum sen neredeysen çık gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim, senin yüzüne hasret kaldım oğlum. Senin gençliğini çaldılar. Senin peşini bırakmayacağım.”

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