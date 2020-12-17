Evlat nöbetiyleevlatlarına kavuşan aileler, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Buradan sesleniyorum, herkes çocuğuna sahip çıksın. Çocukları örgütlere kaptırmayın. 5 sene ağladım. Allah kimsenin başına getirmesin. HDP olmadığı zaman PKK olmaz. Hiçbir zaman PKK merkeze gelmez, çocukları almaz. HDP alıyor, götürüyor. PKK'ya teslim ediyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Benim başıma geldi, 5 sene yüreğimi yaktılar. Aileleri desteğe geldim sonuna kadar da mücadele edeceğim. PKK gibi örgütlere meydanı boş bırakmayacağım. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. İnşallah onlar da tez zamanda çocuklarına kavuşur. Ben nasıl sevindiysem inşallah onlar da sevinir."

Baba Akkuş ve Yalçın, aileleri ziyaret ederek desteklerini iletti, mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini dile getirdi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'daki evlat nöbeti ne katılarak evladına kavuşan baba Fahrettin Akkuş ve Mehmet Yalçın, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Yalçın ise çocuklarına kavuştukları için evlerinde oturmayacaklarını, eyleme destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"Varlığımızla onları biraz umutlandırmak istedik" diyen Yalçın, diğer çocuklara da teslim olmaları çağrısında bulundu.

"Bizim çocuklar geldi. Şu an bizim yanımızdalar, sıcak yuvalarındalar. Diğer gençlere de sesleniyorum. Ananızı, babanızı üzmeyin, artık yeter. Gelin teslim olun. Devletimiz merhametlidir. Devletimiz sahip çıkar. Annenizin, babanızın yanına gelin, onlar da mutlu olsunlar." sözlerine yer veren Yalçın, gözyaşlarının sevince dönüşmesini istediklerini aktardı.

Yalçın, evladına kavuştuktan sonra yaşadıklarıyla ilgili soruya, "Farklı bir şey. Bazen gece kalkıyorum, gG-erçek midir, değil midir diye yatağına bakıyorum. O 6 yıl bizi psikolojik olarak öyle bir yıktı ki onu yalnız bırakmak istemiyorum. Böyle bir yıkıntı ve acı. Rabb'im evlat acısını kimseye yaşatmasın. Bütün evlatları da anne babalarına kavuştursun."

Evlat nöbetine devam eden babalardan Hacı Güger de çocuğuna kavuşan ailelerin mutluluğunun kendi mutlulukları olduğunu anlattı.