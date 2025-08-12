Mynet Trend

Evlatlık aldığı çocuğu döverek öldürdü! Saatlerce işkence etti, ağzına sırt kaşıyıcı soktu

39 yaşındaki Cesar Delgadillo isimli cani evlatlık olan 13 yaşındaki çocuğunu saatlerce işkence ederek öldürdü. Ağzına sırt kaşıyıcı yerleştiren adam, yatak odasında küçük çocuğu ölüme terk etti.

Pennsylvania'nın Drums kentinde meydana gelen olayda, evlatlık olduğu belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk babası 39 yaşındaki Cesar Delgadillo tarafından dövülerek öldürüldü.

Evlatlık aldığı çocuğu döverek öldürdü! Saatlerce işkence etti, ağzına sırt kaşıyıcı soktu 1

Geçirdiği öfke nöbetinin ardından hızını alamayan Delgadillo, çocuğun 'boğazına sırt kaşıyıcı' sokarak onu odasında ölüme terk etti. İhbar üzerine eve gelen polis, çocuğu yaralar ve kesiklerle dolu halde buldu. Genç daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Evde yaşayan diğer evlatlık çocukların annelerini uyandırarak çocuğun hareketsiz bir şekilde yattığını söylediklerini bildirdi.

Evlatlık aldığı çocuğu döverek öldürdü! Saatlerce işkence etti, ağzına sırt kaşıyıcı soktu 2

DİĞER EVLATLIK ÇOCUKLARLA KANLARI TEMİZLEDİ

Polis memurları evdeki güvenlik kayıtlarını inceledikten sonra hem Cesar Delgadillo hem de eşi Virginia Delgadillo'yu gözaltına aldı. İşkencenin pazar gecesinden pazartesi sabahına kadar saatlerce sürdüğü iddia ediliyor. Ev güvenlik kamerası görüntülerinde, çiftin diğer dört evlatlık çocuğunun da saldırı sonrasında evdeki kanı temizlemeye çalıştığı görülüyor.

Kaynak: Mirror

Mynet'in Sesi
