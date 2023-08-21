Evlatlık çocuk için başvurmuştu! İpek Açar'dan şaşırtan haber

Bir süre önce İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşen İpek Açar 2019'da Alper Kömürcü ile evlenmişti. Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor.

İpek Açar ile Alper Kömürcü cephesinden güzel haber geldi. 13 Eylül 2019'da evlenen ünlü müzisyen çift, bebek sahibi olmayı çok istediği için evlendikten kısa süre sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurmuş ve 3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekliyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Açar daha önce verdiği bir röportajda "Benim sağlık problemim var, o yüzde bir kez daha anne olmam zor" demişti.

45 yaşındaki Açar, güzel bir haber aldı ve bebek beklediğini öğrendi.

BAŞVURUSUNDAN VAZGEÇMEDİ

Yaz başında Bodrum'a yerleşen, sadece iş için İstanbul'a gelen İpek Açar ile Alper Kömürcü çifti 5 ay boyunca bu güzel haberin duyulmasını istemedi. Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden de 23 yaşında Aslı Gönül adında kızı olan İpek Açar, yıllar sonra yeniden bebek sevinci yaşıyor. Öte yandan evlatlık başvurusundan da vazgeçmeyen Açar'ın Londra'da okuyan kızı Aslı Gönül, fizik alanının en iyisi olan Durham Üniversitesi'nden mezun olmuştu.

