Evleneceğini söylemişti... Survivor Nagihan Karadere sır gibi sakladığı sevgilisini öve öve bitiremedi

MYNET-Katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere son dönemde değişimiyle gündemdeydi. Yarışmanın ardından verdiği kilolarla dikkat çeken Nagihan Karadere evlilik açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Karadere, yakın arkadaşı Tuğba Özay'ın tanıştırdığı bir iş insanı ile evlilik hazırlıklarına başladığını söylemiş nazar değmesin diye sevgilisinin ismini bile açıklamamıştı.

ADINI BİLE SÖYLEMEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Gündoğan'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Nagihan Karadere sır gibi sakladığı sevgilisiyle plajda görüntülendi.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Erkek arkadaşıyla görüntüleri ortaya çıkan Karadere bu seferde sır gibi sakladığı sevgilisini övmelere doyamadı. Ünlü isim sevgilisinden bahsederken 'Hücrelerim yenilenmeye başladı. Kendimi çok daha genç ve çok daha dinç hissediyorum. Tatil yapmaya seven biri değildim hayatımda yapmadığım kadar tatil yapıyorum' diyerek adeta küllerinden yeniden doğduğunu dile getirdi.