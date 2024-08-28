MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Evleneceğini söylemişti... Survivor Nagihan Karadere sır gibi sakladığı sevgilisini öve öve bitiremedi

Evleneceğini söylemişti... Survivor Nagihan Karadere sır gibi sakladığı sevgilisini öve öve bitiremedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.08.2024 16:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Survivor 2025osun kadrda olacağı iddiasıyla gündemde olan Nagihan Karadere, geçtiğimiz günlerde evleneceğini açıklamış ardından da gizemli sevgilisi ile Bodrum tatilinde görüntülenmişti. Bodrum gecelerinde görüntülenen Nagihan Karadere ismini bile açıklamadığı sevgilisini öve öve bitiremedi...

Evleneceğini söylemişti... Survivor Nagihan Karadere sır gibi sakladığı sevgilisini öve öve bitiremedi

MYNET-Katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere son dönemde değişimiyle gündemdeydi. Yarışmanın ardından verdiği kilolarla dikkat çeken Nagihan Karadere evlilik açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Karadere, yakın arkadaşı Tuğba Özay'ın tanıştırdığı bir iş insanı ile evlilik hazırlıklarına başladığını söylemiş nazar değmesin diye sevgilisinin ismini bile açıklamamıştı.

karadere

ADINI BİLE SÖYLEMEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Gündoğan'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Nagihan Karadere sır gibi sakladığı sevgilisiyle plajda görüntülendi.

nagihann

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Erkek arkadaşıyla görüntüleri ortaya çıkan Karadere bu seferde sır gibi sakladığı sevgilisini övmelere doyamadı. Ünlü isim sevgilisinden bahsederken 'Hücrelerim yenilenmeye başladı. Kendimi çok daha genç ve çok daha dinç hissediyorum. Tatil yapmaya seven biri değildim hayatımda yapmadığım kadar tatil yapıyorum' diyerek adeta küllerinden yeniden doğduğunu dile getirdi.

nagihan tuğba özay

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'da deprem! Art arda istifalar... Yönetim 'acil' koduyla toplanıyor

Galatasaray'da deprem! Art arda istifalar... Yönetim 'acil' koduyla toplanıyor

İstanbul'a binlerce yeni taksi yolda

İstanbul'a binlerce yeni taksi yolda

Kayıp Narin için "Sonuca çok yaklaştık" açıklaması geldi

Kayıp Narin için "Sonuca çok yaklaştık" açıklaması geldi

Söyledikleriyle herkesi güldürdü: Umurumda değil, artık patron benim

Söyledikleriyle herkesi güldürdü: Umurumda değil, artık patron benim

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Muslera'nın alacağı ceza belli oldu!

Muslera'nın alacağı ceza belli oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.